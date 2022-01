La Regina Elisabetta lo fa sempre prima di andare a letto: il segreto di sua maestà

Svelato un segreto della Regina Elisabetta. Sua maestà lo fa sempre prima di andare a letto.

Elisabetta II è la sovrana più longeva di tutta la storia, britannica e non. Fu proclamata regina il 6 febbraio 1952, a soli 26 anni, dopo la morte prematura di suo padre, Giorgio VI.

La sua incoronazione però, avvenne l’anno seguente, nel 1953. Oggi, all’età di 95 anni, è l’unica monarca del Regno Unito ad aver governato per 70 anni e in molti si augurano che possa farlo per altrettanti anni.

Sua maestà non vive momenti di pace nella sua dimora. Tanti sono i problemi che insidiano la sua serenità. Non solo questioni di Stato ma anche le accuse nei confronti del suo figlio prediletto – Andrea il duca di York (accusato di stupro -, e le vicende note a tutti legate al nipote Harry e Meghan, assenti a Buckingham Palace anche il giorno di Natale.

La Regina Elisabetta ha molti problemi a cui pensare. Trovare una soluzione a tutto è ciò che ha fatto in tutti questi anni di regno e lo stesso farà anche adesso. Per meditare e liberare la mente da tutti i pensieri oscuri lasciando spazio alle possibili soluzioni però sua maestà ha bisogno di un aiuto, di un qualcosa che la aiuti a fare mente locale.

La Regina Elisabetta beve champagne prima di andare a letto: il segreto di sua maestà

Ognuno ha un segreto che non vorrebbe mai raccontare a nessuno. In modo particolare la monarca inglese, sempre su tutti i giornali e le televisioni di tutto il mondo. A volte per staccare la spina e rilassarsi cercando di trovare un modo per risolvere anche le questioni più gravose c’è bisogno di un piccolo aiuto. Ebbene, il segreto di un regno così longevo e gestito in modo impeccabile risiede in un’abitudine di cui nessuno era a conoscenza.

Da 70 anni sul trono, la Regina concede raramente interviste e ancora meno parla di se stessa. Le indiscrezioni sul suo conto arrivano da palazzo, proferite da coloro che conoscono bene Elisabetta II. L’ultima rivelazione riguarda l’abitudine di sua maestà di bere un bicchiere di champagne prima di andare a letto.