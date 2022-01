Il Paradiso delle Signore, cambia la programmazione: tutto stravolto

Rai Uno cambia nuovamente i palinsesti: è tutto stravolto per quanto concerne la messa in onda de Il Paradiso delle Signore: ecco cosa cambia e perché.

Cambiano nuovamente i palinsesti di Rai Uno. Come riportato da TvBlog, a subire un cambio di orario sarà soprattutto la seguitissima fiction “Il Paradiso delle Signore”.

La programmazione, però, sarà stravolta solo nella giornata di lunedì 24 gennaio 2022 per consentire al TG1 di andare in onda con lo speciale sullo scrutino per l’elezione del Presidente della Repubblica. La maratona avrà inizio alle ore 14:35 circa e proseguirà sino al TG delle 20:00.

Dunque, Il Paradiso delle Signore sarà anticipato alle ore 14:00 e terminerà alle ore 14.35 circa. Quanto ai programmi del pomeriggio, questi saranno sospesi: Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, Alberto Matano con La vita in diretta e Flavio Insinna con L’Eredità, non andranno in onda.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: scontro tra Gloria e Veronica

Intanto la trama de Il Paradiso delle Signore continua a conquistare il pubblico del piccolo schermo. Stando alle ultime anticipazioni, finalmente Gloria e Veronica arriveranno all’attesissimo scontro. Sarà proprio la Zanatta ad indagare sulla capocommessa dopo aver notato degli strani atteggiamenti di Ezio.

Mentre Gloria è a Firenze per lavoro, tra le cose di Ezio, Veronica troverà le chiavi del suo appartamento. La Zanatta non perderà occasione per indagare a fondo. Nell’abitazione della capocommessa Veronica trova una foto che ritrae Ezio accanto a Gloria. A questo punto la Zanatta affronterà Colombo in un faccia a faccia e quest’ultimo cercherà di rassicurarla ma la donna non crede più nel suo amore.

Appena Gloria sarà tornata da Firenze, tra le due rivali ci sarà un duro scontro. Intanto Tina si avvicinerà sempre di più a Vittorio. Quest’ultimo, inoltre, la motiverà affinché dopo l’operazione torni a cantare. Infine, stando alle ultimissime anticipazioni, la casa dove viveva Irene sarà messa i vendita. La ragazza a questo punto rischierà di ritrovarsi senza un un tetto dove dormire.