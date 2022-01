Il Cantante Mascherato 2022, spuntano le prime indiscrezioni: svelata una maschera – VIDEO

Spuntano le prime indiscrezioni sul Il Cantante Mascherato 2022. A parlare è proprio la conduttrice Milly Carlucci: la prima maschera

Dopo l’ennesimo successo di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci torna al timone di un attesissimo programma in onda su Rai Uno: Il Cantante Mascherato 2022. A tal riguardo la conduttrice ha già anticipato qualche chicca.

Attraverso i social network la Carlucci ha svelato il personaggio col quale si apriranno le danze: “La prima maschera di questa edizione de Il Cantante Mascherato 2022 è la Volpe“. Si tratta di una volpe pirata, all’arrembaggio: “Chi può essere il personaggio che si nasconde dietro una volpe pirata e all’arrembaggio?”, ha chiesto la conduttrice al suo pubblico.

La volpe de Il Cantante Mascherato 2022 indosserà degli stivali e impugnerà due grandi scimitarre. Saranno 12 i vip che prenderanno parte alla competizione canora. Ognuno di loro si camufferà dietro una maschera diversa e solo una volta eliminati, verranno smascherati. Sarà il pubblico da casa assieme ai giudici presenti in studio a dover scoprire chi si cela dietro ogni maschera.

Cambia la giuria de Il Cantante Mascherato: tante novità

Come promesso, Milly Carlucci ha dato il primo indizio sull’attesissimo programma in onda su Rai Uno, Il Cantante Mascherato 2022. Intanto sul web sono già spuntati i primi nomi di coloro che parteciperanno alla competizione. Dietro le maschere potrebbero nascondersi Marco Carta, Fiordaliso, Pierpaolo Pretelli, Enrico Brignano, Cristina D’Avena e Ivana Spagna.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni che saranno confermate durante lo svelamento della maschera. Non ci resta che attendere l’inizio de Il Cantante Mascherato in onda su Rai Uno a partire dal prossimo 11 febbraio 2022 per scoprire poco alla volta tutti i concorrenti in gioco. Infine, al tavolo dei giudici ci saranno delle sostituzioni rispetto all’edizione scorsa: Arisa potrebbe prendere il posto di Patty Pravo e Costantino della Gherardesca.