Covid, sistema a colori verso la revisione. Tutte le deroghe del Dpcm sul Green pass nei negozi

Il ministro Roberto Speranza ha aperto al confronto con le Regioni per discutere delle modifiche del sistema dei colori, con lo scopo di scongiurare nuove chiusure. Il ministero della Salute è convinto che le fasce di rischio siano state fondamentali per gestire i contagi e le misure di contenimento, ma il virus è cambiato e nelle prossime ore le novità verranno discusse in un tavolo convocato ad hoc.

LEGGI ANCHE: Sergio Mattarella nomina Renzo Arbore “Cavaliere di Gran Croce”

Secondo il sottosegretario Pierpaolo Sileri, “le regole verranno modificare e alleggerite molto presto”. Sulla stessa linea c’è Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità: “Il sistema di colorazione delle regioni è stato elaborato dalla Salute in epoca diversa. Che si possa arrivare a una riconsiderazione è nella logica delle cose”.

Un’altra riunione tecnica si terrà oggi, lunedì 17 gennaio, e riguarderà alcune deroghe all’obbligo di mostrare il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone rapido o molecolare.

Il premier Mario Draghi potrebbe firmare già domani un Dpcm con l’elenco dei negozi esentati. La linea di Palazzo Chigi è sì agli alimentati, tabaccai, edicole e farmacie e no ai fiorai, ai negozi di abbigliamento per neonati, alle profumerie e tutte le attività commerciali non strettamente necessarie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Elezioni Quirinale, Pd: “Presidenza della Repubblica non è di proprietà del centrodestra”

È probabile che vengano inserite anche altre eccezioni per “assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie alla persona”, com’è scritto nel decreto legge del 7 gennaio che ha introdotto l’obbligo del Green pass nei pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e nelle attività commerciali.

Il braccio di ferro tra i ministri

In questi giorni è in corso un confronto tra i ministri sulla linea da adottare. Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, difende la strategia del rigore. Come lui, Roberto Speranza. Ma Giancarlo Giorgetti, responsabile dello Sviluppo, ha chiesto l’estensione delle deroghe a una trentina di attività.

LEGGI ANCHE: Proteste no Green pass nelle principali città italiane. In piazza a Milano il premio Nobel Luc Montagnier

Quando entreranno in vigore le nuove regole

Dal 20 gennaio fino al 31 marzo scatterà l’obbligo del Green pass base per andare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici. Dal primo febbraio invece, sarà obbligatorio per tutti gli altri negozi, tranne che negli alimentari, supermercati, farmacie, edicole e tabaccai.

La mascherina Ffp2 resta obbligatoria sugli autobus, metro, treni regionali e a lunga percorrenza, navi e aerei.

Dal 10 gennaio entrerà in vigore una sorta di lockdown per i non vaccinati che non potranno più accedere nei luoghi della socialità come bar, ristoranti, cinema, teatri, sale da concerto, alberghi, vicine, palestre, stadi, palazzetti e sport di squadra. Anche nei musei, mostre, spogliatoi, centri benessere e termali, sale gioco e scommesse e casino, prevederanno l’obbligo del Super Green pass. Dal primo febbraio la certificazione verde sarà valida per sei mesi dall’ultima somministrazione, non più nove mesi.

“Presto per parlare di quarta dose”, fa sapere intanto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e membro del Cts. “La terza – prosegue – protegge molto bene dalla malattia grave”.