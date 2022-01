Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma in crisi: chiusa un’altra conoscenza?

La settimana di Uomini e Donne si apre con Gemma Galgani in crisi ed una nuova possibile chiusura: tutte le anticipazioni

Oggi, lunedì 17 gennaio, dalle 14:45 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne che si aprirà con il continuo della puntata di venerdì: Gemma è in crisi e potrebbe voler chiudere la nuova conoscenza.

Non c’è pace per Gemma Galgani che, sul suo percorso, non ha ancora trovato l’uomo giusto. Dopo aver bruscamente chiuso la sua frequentazione con Leonardo, sul suo cammino è arrivato un nuovo cavaliere, Stefano. Quest’ultimo, inizialmente, era stato preso come seconda scelta perché la dama si stava frequentando con l’altro cavaliere.

Una volta chiuso con Leonardo, la Galgani ha deciso di dare una nuova possibilità al cavaliere con il quale, però, sembra non esserci feeling: la dama non è attratta dal cavaliere e, stesso oggi, potrebbe decidere di mettere un punto alla loro frequentazione. I due avranno diverse incomprensioni in studio, Stefano si sentirà molto ferito dalla dama e ci sarà uno spettacolo da godersi.

Per quel che riguarda Biagio Di Maro, invece, che fu criticato venerdì da Tina Cipollari, ci sarà un nuovo incontro per lui: una dama sarà nel parterre per iniziare una conoscenza con il cavaliere. Tuttavia, già dall’inizio si vede l’andazzo: tra i due potrebbe tramontare ancor prima di sorgere.

Anticipazioni Uomini e Donne del Trono Classico

Intanto che il Trono Over è ricco di crisi, quello classico sembra procedere a gonfie vele. L’arrivo di Luca Salatino ha sicuramente portato serenità in studio e proprio oggi potrebbe cominciare la conoscenza delle sue corteggiatrici. Matteo Ranieri, invece, che è già da un po’ su quel trono dovrà cominciare a scegliere un percorso da fare: Federica o Martina? Il tronista sembra essere coinvolto da entrambe.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, la produzione sarebbe all’opera per cercare la tronista perfetta che possa fare da volto femminile in quest’edizione che fin qui ha visto Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole.