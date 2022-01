Amici 21, tutti contro Raimondo Todaro: lui si scusa – VIDEO

Si è scatenata una bufera sul web a causa di quanto successo durante la puntata del 16 gennaio di Amici 21: Raimondo Todaro, incredulo per le critiche, chiede scusa e poi spiega che è tutto sbagliato.

La sedicesima puntata di Amici 21, andata in onda il 16 gennaio, si tratta della prima puntata registrata in questo 2022. Per diversi motivi, tantissimi spettatori sono rimasti delusi da quanto hanno visto. In particolare, l’appuntamento domenicale è stato veramente ricco di eliminazioni, e questo ha davvero cambiato gli equilibri del talent-show.

Fra i più criticati della puntata ci sono stati senz’altro Rudy Zerbi e Raimondo Todaro. La loro sfida a colpi di addominali non è piaciuta, perchè è sembrato che avesse tolto tempo alle esibizioni degli alunni. Inoltre, entrambi hanno fatto delle eliminazioni che hanno davvero fatto arrabbiare gli spettatori della trasmissione.

Amici 21, perchè Raimondo Todaro chiede scusa?

A Rudy Zerbi gli spettatori non perdonano di aver eliminato sia Paily che Elena. Soprattutto quest’ultima sembrava più talentuosa, ed hanno accusato il professore di cercare solo i fenomeni social. Raimondo Todaro, invece, è finito al centro delle polemiche per un suo gesto durante la trasmissione: stava per caso prendendo in giro Cristiano?

Poco prima del gesto incriminato, Garrison ha decretato che la sfida fra Cristiano e Christian è stata vinta da quest’ultimo. Si era già deciso in precedenza che, lo sconfitto da questa competizione, sarebbe stato eliminato dalla scuola di Amici 21. Raimondo, però, ha fatto un gesto strano, forse rivolto proprio al ragazzo eliminato.

Amici 21, la spiegazione su quanto successo: il rito

Raimondo Todaro che chiede scusa, senz’altro, ha attirato l’attenzione di molti fan della trasmissione. In realtà, il professore di Amici ha voluto soprattutto fare chiarezza. Non ci sarebbe stata nessuna presa in giro, nè verso Cristiano, nè verso Alessandra Celentano. Semplicemente, i due avevano un rituale per farsi forza prima di un’esibizione.

Ecco il video in cui Raimondo Todaro chiede scusa e spiega cosa è successo con Cristiano: