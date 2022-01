Alberto Matano e Serena Bortone si fermano: decisione inaspettata della Rai

Momenti molto concitati ai vertici Rai ed a farne le spese sono in due: Alberto Matano e Serena Bortone potrebbero pagare pesantemente lo scotto

Alberto Matano e Serena Bortone, pilastri della quotidianità Rai, potrebbero subire una grande decisione della Rai e fermarsi: sarebbe una grande perdita per la TV e per i telespettatori affezionati.

La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno sono a rischio. L’indiscrezione arriva da TvBlog che ha provato a fare un sunto della programmazione Rai dei prossimi giorni in vista della corsa al Quirinale. La giornata di lunedì 24 gennaio potrebbe essere decisiva per il Paese e la Rai non può farsi trovare impreparata a discapito di due colossi di Rai Uno.

Il prossimo lunedì, infatti, ci sarà una grande variazione del palinsesto e Serena Bortone non sarà in diretta, come di consueto, col suo Talk show. Alle 14:00 verrà anticipata la puntata de Il Paradiso delle Signore che, dopo i consueti 45 minuti di trasmissione, darà spazio ad una lunga e speciale edizione del TG che seguirà passo dopo passo la corsa al Quirinale.

Corsa al Quirinale e palinsesto Rai: come cambiano le cose per Alberto Matano e Serena Bortone

La previsione sull’elezione del nuovo Presidente della Repubblica è che non sarà un fatto breve, pertanto l’edizione speciale del TG potrebbe durare a tal punto da far saltare anche La Vita in Diretta ed a farne le spese sarà Alberto Matano. I due colleghi, pertanto, lasceranno spazio a Francesco Giorgino che, come accade in queste occasioni, seguirà dall’inizio alla fine la corsa al Quirinale come eventuali ospiti che interverranno in studio ed in esterna. Con ogni probabilità, neppure Flavio Insinna troverà spazio nel palinsesto di lunedì 24 gennaio e l’edizione speciale si legherà all’edizione del TG delle 20:00, per poi proseguire con I soliti ignoti.

Dunque, il palinsesto di Rai Uno di lunedì 24 gennaio si costruirà passo dopo passo a seconda dei tempi che le elezioni per il Presidente della Repubblica richiederanno.