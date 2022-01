WhatsApp, vuoi scoprire il nome con cui ti hanno salvato nelle rubriche? Che trucco

Spunta su WhatsApp un trucco che vi permette di scoprire come i vostri contati vi hanno salvato in rubrica: ecco come fare.

Sono sempre tantissimi i trucchi da utilizzare su WhatsApp, sempre più leader tra i servizi di messaggistica istantanea. Oggi andremo a vedere come scoprire il nome con cui gli altri vi salvano in rubrica.

WhatsApp ancora oggi è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi. Sono diversi i trucchi scoperti dagli utenti per migliorare il servizio dell’app del colosso Meta. Uno di questo ci permette di scoprire la rubrica dei nostri contatti, in modo che sappiamo anche come il nostro conoscente ha salvato il nostro contatto. Infatti abbiamo diversi utenti precisini che salvano un contatto con nome cognome ed altri invece che inventano nomignoli o soprannomi assurdi.

Per soddisfare la nostra curiosità quindi c’è un trucco ben preciso. Ovviamente non ci sarà bisogno né di un’applicazione, né di un magheggio da programmatore. Infatti basterà solamente chiedere al contatto in questione se ci potrà mandare il nostro numero sull’applicazione. Se il vostro conoscente accetterà, potrete quindi scoprire con quale nome vi ha salvato all’interno della rubrica.

WhatsApp, come scegliere chi vi può aggiungervi ai gruppi: trucco semplicissimo

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, arriva una serie inedita: riprese iniziate, la novità fa impazzire i fan

Spesso essere aggiunti ai gruppi di WhatsApp è un vero e proprio incubo per gli utenti, specie coloro che sono soliti aprire la home e trovare gran parte delle conversazioni silenziate. I gruppi sull’applicazione di messaggistica sono sì utili, ma spesso sono anche fastidiosi. Proprio per questo motivo bisognerebbe fare un’attenta selezione degli invitati, degli argomenti trattati e chi vi ha portato all’interno della chat.

LEGGI ANCHE >>> Iliad, novità strabiliante per tutti gli utenti: tremano i colossi della telefonia

Un grande aiuto arriva dallo stesso servizio di Meta. Infatti la soluzione sarebbe scegliere le persone che possono invitarti in un gruppo. Questo è un punto di partenza e per attivarlo bisognerà effettuare i seguenti passaggi. Prima di tutto dovrete andare su ‘Impostazioni‘ per poi continuare nella sezione ‘Account‘. Una volta giunti qui potrete decidere se nei gruppi potranno aggiungerti ‘Tutti‘, ‘Solo i tuoi contatti‘ oppure ‘I tuoi contatti eccetto‘. Così potrete evitare di essere aggiunti ai gruppi dalle persone che nemmeno conosciamo.