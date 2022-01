I veri super ospiti saranno loro: l’annuncio sconvolge il pubblico di Sanremo 2022. Ancora una volta Amadeus sceglie la carta della sorpresa

Mancava ancora qualche tessera importante per comporre il puzzle del Festival di Sanremo 2022, al via tra poco più di due settimane. Ora un’altra tessera è andata al suo posto perché Amadeus, in diretta al Tg1 delle 20 che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli annunci.

E quello che ha dato il conduttore e direttore artistico del Festival sta già facendo impazzire il pubblico di Sanremo. I primi super ospiti sul palco dell’Ariston martedì 1° febbraio, saranno i Maneskin che torneranno così in Riviera un anno dopo la loro vittoria con ‘Zitti e buoni’.

Al Tg1 Amadeus ha spiegato che tutto si è consumato in maniera molto naturale. Lui voleva che i quattro ragazzi romani potessero avere di nuovo una vetrina al Festival ora che stanno spopolando nel mondo e così’ li ha invitati. E loro hanno risposto con entusiasmo, come hanno confermato in collegamento video da Los Angeles dove sono in questo momento: “Siamo prontissimi e sarà bellissimo, una grandissima emozione perché è lì che è iniziato tutto questo. Ringraziamo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo, daremo il cuore”.

I veri super ospiti saranno loro: prima di Sanremo altri appuntamento negli Stati Uniti

In effetti dal Festival di Sanremo 2021, passando per la vittoria all’Eurovision Song Contest di maggio, è cominciata una parabola che per i Maneskin non è ancora arrivata al suo apice. Hanno vinto due premi importanti i all’edizione 2021 degli MTV Europe Music Awards e partecipato a diversi show televisivi statunitensi come il Tonight Show di Jimmy Fallon. A novembre hanno anche aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e sabato 22 gennaio si esibiranno anche al Saturday Night Live.

Ma non è tutto, perché la band romana dopo aver suonato sabato 15 gennaio a Los Angeles in un appuntamento che comprendeva Coldplay, Kings of Leon e Imagine Dragons ha altri appuntamenti. Sarà infatti tra le star del Coachella Festival in California ad aprile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 21: “C’è un medico in studio?”. Rudy Zerbi in difficoltà

Quello dei Maneskin è il terzo nome ufficiale di super ospiti che arriveranno al Festival di Sanremo 2022 dopo Checco Zalone e Cesare Cremonini (per lui la prima volta assoluta). Ma l’impressione è che Amadeus abbia ancora altre cartucce da sparare prima di cominciare.