Uomini e Donne, locale chiuso da lunedì: il duro sfogo dell’ex tronista

Il locale rimarrà chiuso da lunedì: la notizia è tristissima, e l’ex tronista di Uomini e Donne non si è potuto trattenere dal commentare la notizia. Ecco cosa è successo e chi andrà ad impattare questo cambiamento.

Il trono di Davide Donadei di Uomini e Donne è stato molto particolare. Lui ha messo in chiaro fin da subito cosa voleva, ovvero una compagna che accettasse di prendersi cura anche del suo ristorante. La scelta fatta conferma quanto la sua chiarezza negli intenti lo abbia premiato: lui e Chiara Rabbi sono una coppia solidissima e innamoratissima.

Chiara e Davide si sono anche scambiati delle promesse d’amore a colpi di interviste. Nei loro progetti futuri c’è anche quello di mettere su famiglia. Per il momento, però, sembrerebbe che l’attività principale sia quella di portare avanti il ristorante, nonostante qualche piccolo problema di salute dell’ex tronista.

Uomini e Donne, la rabbia di Davide: locale chiuso

Davide Donadei gestisce da tempo l’attività di famiglia, il ristorante pugliese Heffort Sport Village. Come più volte dichiarato, per si tratta innanzitutto di una passione. Lui ama rendere felici i suoi clienti, che spesso diventano amici… E quindi sono poi loro a rendere felice l’ex tronista. Negli ultimi tempi, però, il Covid ha messo in ginocchio l’attività.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, ex protagonista confessa tutto: la verità su Gianni e Tina

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, racconto choc dopo il tumore: “È devastante”

In un messaggio sulla pagina social del ristorante, il 15 gennaio Davide ha scritto: “Attenzione! Chiusura forzata. Chiudiamo perchè le poche persone non contagiate sono terrorizzate e non escono. Chiudiamo perchè le spese sono tante e rimanere aperti ora, senza nessun sostegno, significherebbe solo prenderci in giro“.

Uomini e Donne, quando riaprirà il ristorante di Davide?

Se Davide Donadei se la prende con lo Stato e lamenta l’impossibilità di continuare a lavorare in queste condizioni a contatto con il pubblico, Chiara sembra essere propro demoralizzata. Lamenta non solo la mancanza di clienti, ma anche l’aumento dei costi. Per questi motivi, fino al 31 gennaio 2022, l’Heffort Sport Village rimarrà chiuso.

Ecco il messaggio di Chiara Rabbi su Instagram:

Questo, invece, l’annuncio della chiusura del ristorante: