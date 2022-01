Teo Mammuccari si commuove e rivela il suo dramma: Maria De Filippi impietrita!

Teo Mammuccari si commuove in diretta e rivela un suo dolore personale. Maria De Filippi in studio rimane senza parole: cos’è successo.

Quella di ieri è stata un’altra puntata commovente di C’è Posta Per Te di Maria De Filippi. A sorpresa tra i grandi protagonisti c’è stato anche Teo Mammuccari che ha raccontato un doloroso aneddoto sulla sua vita: le sue parole.

Tra gli ospiti della puntata di C’è Posta Per Te di sabato 15 gennaio troviamo anche Teo Mammucari, invitato dall’amica e collega Maria De Filippi. Infatti nello studio di Canale 5 sono arrivati anche gli altri giurati di Tu si que vales ovvero: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. I quattro sono stati chiamati per assistere alla storia dei fratelli Carmine e Francesco, che hanno perso i genitori ed hanno dovuto trovare la forza per andare avanti. La storia d’amore tra i due fratelli ha emozionato tutti, in particolare Mammuccari.

Infatti, colto dall’emozione, l’ex presentatore de Le Iene Show ha voluto svelare un doloroso dettaglio della sua vita. Infatti prima Mammuccari ha elogiato i due fratelli per come hanno trovato la forza di andare avanti e poi ha ammesso di avere un fratello con il quale non ha più rapporti da anni. La confessione ha lasciato senza parole Maria e Sabrina Ferilli, che erano evidentemente all’oscuro di tutto.

Teo Mammuccari ha un fratello con il quale non ha rapporti: la confessione spiazza tutti

Con la confessione riguardante il suo rapporto con il fratello Teo Mammuccari ha spiazzato tutti, specialmente Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, all’oscuro di tutto. Inoltre il presentatore ha spiegato anche che da quando questo rapporto con il fratello si è incrinato ha iniziato ad avere successo con il lavoro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Zorzi e Lamborghini, no all’Isola dei Famosi: scelti due nuovi opinionisti

L’ex vincitore de Il Cantante Mascherato ha confidato che spesso si pensa che la gente cambi quando diventa famosa ma non è sempre così. Nonostante la confessione inaspettata, Mammuccari ha deciso di non rivelare ulteriori dettagli sulla vicenda. Alcuni gossip del passato, però, hanno rivelato anche una quarela con il fratello. I due fratelli sarebbero dunque passati alle vie legali.

LEGGI ANCHE >>> “Ho una palla nera in testa”: protagonista di Temptation Island costretto a operarsi d’urgenza

Inoltre anche sul web la vicenda ha spopolato con il pubblico pronto a sapere di più della vita privata di Teo, che da questo punto di vista è sempre stato molto riservato. Sono tantissimi i fan della trasmissione che però hanno chiesto a Maria De Filippi di organizzare una puntata speciale proprio su questa vicenda.