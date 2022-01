“Ho l’ansia”, confessione in diretta di Serena Rossi: il motivo

Serena Rossi ha ammesso nel corso di un’intervista di avere molta ansia, perchè si è resa conto solo dopo che sarebbe arrivato il giudizio per quanto fatto. Ecco le parole dell’attrice, presentatrice Tv e radiofonica.

La poliedrica Serena Rossi, dopo aver presentato Danza con me, si riproporrà come attrice per la fiction di tre puntate La Sposa, ambientata nel Veneto degli anni sessanta. Lei sarà la protagonista, ed interpreterà una donna sposatasi per corrispondenza che si troverà catapultata all’improvviso dall’altra parte dell’Italia.

Per Serena Rossi non si tratta affatto di una sfida nuova. Il pubblico Rai l’ha conosciuta grazie alla sua interpretazione di Carmen Catalano all’interno della fortunata fiction televisiva Un posto al sole. Ha anche avuto ruoli importanti in altre serie Tv, come Che Dio ci aiuti, R.I.S. Roma – Delitti impefetti e L’ispettore Coliandro e la squadra mobile.

Serena Rossi, i motivi dell’ansia: sembra incredibile!

Durante la puntata di Domenica In del 16 gennaio, Serena Rossi ha rilasciato un’intervista a cuore aperto, in cui ha ammesso di avere molta ansia. Sempre il 16 gennaio, in serata, debutterà la sua fiction La Sposa, ed andrà alla guerra degli ascolti con Avanti un altro!, il programma di Mediaset condotto da Paolo Bonolis.

LEGGI ANCHE >>> Serena Rossi, colpo al cuore per i fan: “Matrimonio annullato”

NON PERDERTI >>> Serena Rossi nella nuova fiction La Sposa: trama e data d’inizio

Parlando con Mara Venier, Serena Rossi ha ammesso che durante le riprese si dimentica sempre che poi il pubblico guarderà e giudicherà il suo lavoro. Prima della messa in onda, però, le cose ovviamente cambiano. Il personaggio che interpreterà ne La Sposa le piace parecchio, ed anticipa che sarà una femminista suo malgrado, e porterà molta allegria.

Serena Rossi, la dedica speciale del suo lavoro

La protagonista de La Sposa ha visto sua nonna morire proprio durante le riprese. Per lei è impossibile non pensare a questo lutto, ed infatti ha voluto farle una dedica speciale. Alla fine di ogni episodio, ci sarà una piccola dedica: la sua è per tutti i nonni d’Italia, anche per il suo nonno Emilio che prima di morire le ha chiesto di non perdere mai l’integrità.