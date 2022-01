Sabrina Ferilli non trattiene le lacrime e rivela: “Tragedia devastante”

Commozione in diretta tv per Sabrina Ferilli. Ha così commentato la showgirl: “Tragedia devastante”.

“Questa è la storia di un regalo”, così e iniziata la puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, sabato 15 gennaio 2022.

La prima storia ha visto ospiti Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, giudici di Tu Si Que Vales. I quattro sono stati la sorpresa che Carmine, un ragazzo di Scafati, ha voluto fare a suo fratello Francesco.

La loro storia è molto triste. Rimasti orfani di madre e di padre in un anno circa, i due fratelli hanno costruito un legame fortissimo che va oltre la semplice fratellanza. Francesco per Carmine è tutto e dato che con le parole non è bravo e non gli ha mai detto quanto gli volesse bene ha deciso di contattare C’è Posta per Te per fargli una sorpresa.

La sorpresa, come detto nelle righe precedenti, è stata la giuria di Tu Si Que Vales, programma molto seguito e amato da Francesco. I giudici ascoltando la storia dei ragazzi non si sono astenuti dalle lacrime. Gerry Scotti, Teo Mammucari, Sabrina Ferilli e anche lo stesso Rudy Zerbi avevano gli occhi acquosi durante la narrazione.

Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari a C’è posta per te

Sabrina Ferilli a C’è posta per te, dopo aver ascoltato la storia di Carmine e Francesco, ha detto: “La vita spesso riserva delle cose assurde. Perdere i genitori è uno dei lutti più grandi che si possano vivere. Nel loro caso li hanno persi in contemporanea quindi voi avete conosciuto una tragedia devastante”.

Dopo aver ascoltato la storia dei due fratelli Gerry Scotti, visibilmente commosso, ha detto che c’è un lato positivo in tutto ciò. Ovvero il rapporto speciale che questi due fratelli hanno creato. “Sentire la storia del vostro affetto tinge la storia di un colore diverso”.

Come accade sempre a C’è posta per te gli ospiti hanno portato un regalo al destinatario. Francesco ha ricevuto una canna da pesca professionale con tutto il necessario per pescare, sua grande passione. Inoltre i giudici di Tu Si Que Vales gli hanno consegnato anche un album dei calciatori con diversi pacchetti di figurine, altra passione di Francesco.