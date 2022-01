Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, è successo davvero: “Siamo stati fatti fuori”. La coppia del GF Vip 5 stupisce i follower

La loro vita in due funziona alla grande, ma anche per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non sempre funziona tutto secondo i programmi. Nelle ultime ore la coppia nata al Grande Fratello Vip 5 è stata protagonista di uno spiacevole incidente, raccontato poi con puntualità ai loro follower.

Tutto è nato da un post del figlio d’arte che aveva preannunciato una serata diversa dal solito, una ‘cena con delitto‘ alla quale dovevano partecipare per fare qualcosa di nuovo. Era tutto pronto, si sono preparati a dovere, ma una volta arrivati sul posto è scattata l’amara sorpresa.

Andrea e Rosalinda si sono presentati davanti al teatro che doveva ospitare l’evento e poi…hanno cambiato programma. O meglio, sono stati costretti a farlo, perché all’ingresso del teatro hanno scoperto che per loro non c’era posto. E dopo un’iniziale sconcerto, hanno anche capito che l’errore in realtà non era dell’organizzazione.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, incidente con finale a sorpresa: è stato piacevole

Andrea ha spiegato infatti di non poter raccontare nulla della cena con delitto perché in realtà non ci sono stati. Su Instagram scrive una frase eloquente: “Siamo stati fatti fuori“. E poi spiega che non li hano fatti entrare a causa di una evidente incomprensione con l’organizzatore della serata. Lui pensava di aver prenotato regolarmente e invece non era così.

L’amarezza è stata però superata in fretta, perché Zenga temeva di subire anche una lavata di capo da parte della sua fidanzata ma così non è stato. Rosalinda ha capito che tutto era stato fatto in buona fede e così ha accettato di cambiare programmi, divertendosi lo stesso. “Siamo stati cacciati e ci siamo andati a mangiare una cotoletta, era pure più buona”, hanno commentato.

La consolazione maggiore però per entrambi è arrivata al ritorno a casa. Perché ad aspettarli c’era Chinu, il cagnolino che la coppia ha preso da poco e che è già diventato compagno inseparabile per la Cannavò. Un primo passo, insieme alla convivenza, per pensare di mettere in piedi un progetto di vita importante.