Raffaella Carrà, arriva l’omaggio alla regina della Tv: decisione da brividi

Arriva la decisione che lascia senza parole il pubblico del piccolo schermo. L’omaggio a Raffaella Carrà mette tutti d’accordo

La notizia è stata comunicata nel corso di un incontro con la stampa per quanto concerne la 72esima edizione del Festival di Sanremo: la Carrà sarà ricordata proprio sul palcoscenico dell’Ariston.

La regina della Tv, però, non sarà l’unica ad essere omaggiata nel corso della kermesse sanremese. Difatti, Amadeus ha svelato anche altri due grandi nomi: Franco Battiato e Lucio Dalla. La notizia ha sorpreso il pubblico del piccolo schermo che ormai non attende altro che l’inizio del Festival di Sanremo che si terrà dall’1 al 5 febbraio.

Ma non è tutto. Durante l’incontro con la stampa, tenutosi preso il Teatro delle Vittorie di Roma, il direttore artistico ha rivelato altri dettagli sulla kermesse musicale. Sul palcoscenico dell’Ariston il pubblico di Rai Uno vedrà salire Checco Zalone e Cesare Cremonini. Inoltre, al fianco di Amadeus ci saranno cinque co-conduttrici.

Oltre la Carrà, Battiato e Dalla sarà ricordata anche Milva: tutte le novità sul Festival di Sanremo 2022

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è sempre più alle porte. Intanto il direttore artistico ha rivelato che l’attesissima kermesse ricorderà coloro che hanno scritto la storia della Tv e della musica Italiana. Oltre a Raffaella Carrà, Franco Battiato e Lucio Dalla sarà omaggiata anche Milva con una mostra permanente. Come deciso assieme alla figlia dell’artista, Martina Corgnati, critica d’arte, saranno esposti tutti i ricordi del suo percorso artistico.

Infine, quest’anno gli artisti in gara saranno 25 anziché 24. Ad aggiungersi alla lunga lista è il secondo classificato di Sanremo Giovani. Tale aggiunta ha portato un cambiamento anche nella percentualizzazione dei voti: questa verrà fatta solo dopo l’esibizione di tutti e 25 gli artisti. Non ci resta altro che attendere l’inizio di Sanremo 2022, in onda dall’1 al 5 febbraio su Rai Uno.