Il protagonista di un’amatissima serie TV sbarca a Sanremo: Amadeus fa il botto!

Il protagonista di un’amatissima serie televisiva è pronto ad essere sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: colpo di Amadeus.

Uno degli attori italiani più amati è pronto ad essere ospite al prossimo Festival della Canzone Italiana. Amadeus è pronto all’annuncio, telespettatori senza parole.

Mancano solamente due settimane al prossimo Festival di Sanremo, con Amadues pronto ad annunciare gli ultimi ospiti. Il presentatore ravennate, anche quest anno, sta cercando di assemblare il perfetto mix tra vecchie glorie e cantanti in rampa di lancio. Infatti sul palco del Teatro Ariston vedremo artisti di generazioni differenti come ad esempio Gianni Morandi ed Rkomi. Anche per quanto riguarda gli ospiti, Ama sta cercando di coinvolgere più pubblico possibile.

Per questo motivo il presentatore starebbe pensando ad un vero e proprio colpo da 90. Infatti nelle ultime ore è spuntato il nome di Terence Hill. L’attore italo-americano per anni è stato il protagonista della famosissima serie tv ‘Don Matteo‘. Il grande artista infatti sarebbe in grado di unire tre generazioni differenti, incollando allo schermo sia chi l’ha conosciuto per i film Western, sia chi l’ha scoperto nei panni del padre in bicicletta.

Sanremo, Amadeus chiama Terence Hill: sarà ospite al Festival?

Dopo aver abbandonato i panni di Don Matteo, adesso Terence Hill potrebbe tornare sulle reti Rai come ospite nel prossimo Festival di Sanremo. A riportare l’indiscrezione di un Hill pronto a calcare il palco della kermesse musicale ci ha pensato Vero Tv. Infatti secondo il settimanale non resta che aspettare i prossimi giorni per l’annuncio ufficiale da parte di Amadeus.

L’ipotesi sembra farsi strada giorno dopo giorno, con la Rai che intanto ha annunciato che Don Matteo tornerà quasi certamente in primavera. Inoltre nei giorni scorsi abbiamo annunciato la co-conduzione dell’attrice Chiara Giannetta, durante la quarta serata della competizione canora. Secondo le indiscrezioni, Terence Hill potrebbe essere ospite proprio durante la serata che avrà la Giannetta come protagonista.

Sono in molti a scommettere sul successo di un Sanremo 2022 in salsa donmatteiana, pronta a tenere incollati allo schermo gli appassionati della fiction. Intanto nelle settimane precedenti Amadeus ha già annunciato due grandi ospiti come Checco Zalone e Cesare Cremonini.