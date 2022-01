GF Vip 6, Delia Duran crolla nella notte: confessione choc – VIDEO

Era entrata agguerrita nella casa del GF Vip 6 ma nell’arco di pochissime ore Delia Duran è crollata: le confessioni choc a Manila Nazzaro

A pochissime ore dal suo ingresso nella casa del GF Vip 6, Delia Duran ha avuto il primo crollo. La modella venezuelana si è confidata con Manila Nazzaro sulla sua relazione con l’ex gieffino.

Delia è entrata in gioco mostrando la sua grinta e la voglia di fare guerriglia ma a poche ore dal momento in cui ha varcato l’ambitissima porta rossa, qualcosa è già cambiato. La modella durante il suo sfogo con l’ex Miss Italia ha rivelato che con il reality show di Mediaset la relazione con Belli si è incrinata.

La Duran ha ammesso che i rewind con Alex e Soleil la fanno stare male: “Mi vengono sempre questi pensieri che mi danno fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva ma non voglio far vedere. Devo controllare anche questo”. La venezuelana avverte uno strano malessere interiore che spesso la porta ad essere anche molto dura.

Quando Alex ha abbandonato il reality condotto da Signorini, i due sono tornati a casa insieme e la stessa Delia, ai microfoni di Verissimo, aveva dichiarato di essere riuscita a perdonare il suo compagno. “Non troviamo un punto d’incontro. – Ha confessato però adesso la gieffina a Manila -. Per questo anche distaccarsi un attimino penso faccia bene. Stava andando tutto verso il negativo”.

Delia Duran in lacrime al GF Vip 6: “Stava andando tutto verso il negativo”. Manila Nazzaro prova a darle conforto

Dopo aver udito le confessioni di Delia, l’ex Miss Italia ha cercato di darle conforto: “Quello che Alex aveva nel cuore non è mai cambiato. Io l’ho visto nei suoi occhi”. Manila Nazzaro ha spiegato alla new entry che spesso l’attore si allontanava dal resto del gruppo per pensare a lei.

Inoltre la Nazzaro ha consigliato alla modella venezuelana di non alzare un muro contro Alex Belli: “Lui ti deve aiutare e sostenere, però, tu non allontanarlo. Credimi, lui non si è mai allontanato da te! Lui mi piangeva al collo quando ti nominava“, ha chiosato l’ex Miss Italia. Intanto tra Soelil Sorge e la compagna dell’ex gieffino ancora non c’è stato un confronto ma, come ha dichiarato Delia Duran, presto arriverà anche quello.