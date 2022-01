GF Vip 6, ha già lasciato il programma: la sua esperienza è durata pochissimo!

La sua esperienza al GF Vip 6 è durata solamente due puntate e adesso decide di commentarla a freddo: le sue parole sul reality.

Dopo solo due puntate all’interno del GF Vip 6 ha già detto addio. Stiamo parlando di Laura Freddi, che ha sostituito Sonia Bruganelli. Con il ritorno della moglie dei Paolo Bonolis, la Freddi ha voluto raccontare la sua esperienza nello studio del reality.

Durante la scorsa settimana Alfonso Signorini ha presentato al pubblico di casa Laura Freddi che ha sostituito provvisoriamente Sonia Bruganelli, impegnata nelle ferie invernali. L’esperienza della Freddi è durata solamente due puntate, dove l’attrice non ha per nulla sfigurato. Nonostante ciò al rientro in Italia, la Bruganelli è subito tornata negli studi di Canale 5, riprendendo la sua poltrona da opinionista.

Così Laura ha deciso di confessarsi a GF Vip Party, in compagnia di Giulia Salemi e Gaia Zorzi. L’ex showgirl di ‘Non è la Rai‘ ha quindi voluto svelare diversi retroscena. Per prima cosa la Freddi ha rivelato: “Mi ha chiamato Sonia, mi ha detto che il mio nome glielo avevano fatto gli autori” – ha poi continuato – “è stata una proposta che a lei è subito piaciuta“. Andiamo quindi a vedere i dettagli della breve esperienza della showgirl in trasmissione.

GF Vip 6, Laura Freddi si racconta: “Esperienza bellissima”

Laura Freddi ha raccontato la sua esperienza da opinionista al GF Vip. A risolvere tutte le perplessità dei telespettatori ci hanno pensato le domande di Gaia Zorzi e Giulia Salemi. Infatti l’ex showgirl di ‘Non è la Rai’ ha deciso di rivelare tutte le sue emozioni affermando: “Sonia poco prima della puntata, in diretta su Instagram, ha detto che Bonolis probabilmente non si ricorderà proprio più di me, quindi ormai dire che sono la sua ex non ha più senso“.

Laura Freddi ha poi affermato di essersi pentita di aver fatto la prima edizione del Grande Fratello, visto che gli altri inquilini non facevano niente. La shwogirl ha rivelato che oggi i partecipanti si divertono. In merito Laura ha concluso dichiarando: “Anche vero che noi siamo stati là dentro molto meno, loro sono stati quattro mesi. E’ stata un’esperienza rivedere la Casa e tanti autori, è stata una boccata di ossigeno“.

Infine la showgirl ha parlato della sua sorpresa nel vedere l’affetto del pubblico, affermando: “Non mi aspettavo tanto affetto dal pubblico, ma tanto, tanto, tanto! Non è facile sostituire qualcuno in qualcosa iniziato tre mesi fa. Inizialmente ero un po’ impaurita, ma mi sono sentita a casa e sono stata coccolata“. Quindi conclusa l’esperienza da sostituta, la Freddi è pronta ad aspettare una chiamata per la prossima edizione del reality.