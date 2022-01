GF Vip 6, brutto incidente per Manuel Bortuzzo: spavento nella casa

Un brutto incidente per Manuel Bortuzzo. Nella casa del GF Vip 6 i concorrenti hanno immediatamente soccorso il loro coinquilino.

Dopo quasi 48 ore dalla puntata del GF Vip 6 ne sono successe delle belle. L’arrivo di Delia Duran, moglie di Alex Belli che ha affermato di essere entrata nella casa “libera”, è stato un vero terremoto.

Per i coinquilini e pubblico da casa. La puntata di venerdì scorso, infatti, ha registrato un’impennata di ascolti portando il programma condotto da Alfonso Signorini il più seguito dagli italiani.

Non sono mancate le prime frecciatine tra Delia e Soleil Sorge così come i primi elogi alla bellezza della prima. Barù ha subito colto l’eleganza e la sensualità della nuova concorrente e lei ha ricambiato dandogli del più elegante della casa. Primi passi verso un possibile flirt? La smentita in diretta da parte di lui che ha messo in chiaro le cose: non sarà una pedina di questo gioco amoroso.

Brutto incidente per Manuel Bortuzzo: spavento nella casa del GF Vip 6

Dopo la diretta del venerdì però due episodi hanno scosso la quiete della casa più spiata d’Italia. Il primo è stato l’incidente di Gianmaria il quale mentre stava cenando ha dovuto fare i conti con dei boccini di cibo che gli sono andati di traverso. Il secondo invece riguarda Manuel Bortuzzo.

In mattinata il fidanzato di Lulù Selassié è caduto improvvisamente spaventando Miriana Trevisan. La showgirl, ex moglie di Pago, a distanza di un po’ di tempo ha chiesto a Manuel come stesse ed il ragazzo non ha potuto nascondere di avere ancora un po’ di dolore.

Nulla di grave per fortuna. Manuel Bortuzzo poco dopo l’incidente che ha spaventato tutti, in primis Miriana Trevisan, è riapparso sorridente. Sorriso che però nasconde il dolore post caduta. Infatti lui stesso ha ammesso di essere ancora un po’ dolorante. “Tutto in sesto, però, un po’ di dolore ci sarà perché ho preso una botta”.