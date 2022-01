Cosa faceva Al Bano prima di diventare un’icona della musica italiana? Nessuno lo sa

In pochi o nessuno quasi conosce il lavoro che faceva Al Bano prima di diventare il cantante che oggi tutti conoscono.

Albano Antonio Carrisi alias Al Bano, nasce a Cellino San Marco da papà Carmelo e mamma Jolanda il 20 maggio 1943.

Sin da piccolo ama la musica. Si diletta con la sua chitarra a suonare e cantare stornelli e canzoni tipiche della sua terra d’origine, la Puglia. La passione per la musica è così tanta che a dodici anni scrive il suo primo testo, parole improvvisate a cui diede il titolo Addio Sicilia.

Frequenta l’istituto magistrale “Pietro Siciliani” di Lecce ma a diciassette anni lascia gli studi in cerca di un posto che gli avrebbe garantito un lavoro e un futuro: si trasferì a Milano con una valigia piena di sogni. Nella città della Madonnina conosce tantissimi artisti come Adriano Celentano e Mina. Incide il suo primo disco, La strada, e comincia a esibirsi come spalla negli spettacoli del Super Molleggiato.

Nell’autunno 1965 partecipa alla manifestazione Ribalta per Sanremo. Pino Massara lo propone a La voce del padrone, che lo fa debuttare al Festival delle rose nel 1966 in coppia con Pino Donaggio. Il Leone ruggente di Cellino San Marco debutta anche in televisione a Settevoci, un music show condotto da Pippo Baudo. In questa partecipazione riesce a vincere per quattro settimane consecutive la prova dell’applausometro. Record del programma.

Nel 1967 ottiene il suo primo successo con la canzone Nel sole. La sua voce diventa la preferita del pubblico e dalla stampa che parla di un secondo Claudio Villa, altro cantante che ha scritto la storia della musica del nostro Paese. Nel sole diventa anche un film. Tra i protagonisti della pellicola, oltre ad Al Bano, c’è una giovane Romina Power: tra i due si crea un legame sentimentale che li porterà, nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie, a convolare a nozze. Da allora ebbe inizio il regno di Albano Carrisi, la cui voce continua ad emozionare anche i più giovani.

Quanto conosci Al Bano? In pochi ricordano il lavoro che faceva prima di diventare una celebrità

Quando si trasferì a Milano, Al Bano lavorò nel ristorante Il dollaro, locale in voga e frequentato da personaggi dello spettacolo. È qui che ha l’opportunità di farsi conoscere dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano-Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti.