Charlene di Monaco, terribile rivelazione sui figli: tutti scioccati a corte. La principessa è ancora al centro di rumors sconvolgenti

La moglie di Alberto II non è ancora in grado di lasciare la clinica di Zurigo, in cui è ricoverata dallo scorso novembre. Secondo alcuni esperti ci sarebbe un motivo preciso alla base del suo malessere.

Da quel maledetto viaggio in Sud Africa Charlene Wittstock ha imboccato un tunnel che sembra essere senza fine. Sono passati ormai 12 mesi dalle prime notizie di malessere, legate ad un’operazione odontoiatrica nel suo paese d’origine. Un periodo in cui è rimasta lontana da casa (tranne una piccola parentesi a novembre), cambiando per due volte la propria location. Ora sono due mesi che combatte all’interno di una clinica svizzera per recupera a pieno la condizione psico-fisica. Un percorso che costa piuttosto caro, visto che come rivelato da alcuni media francesi, i sudditi del Principato devono coprire spese superiori a 130.000 euro a settimana. Qualche critica a riguardo era già scoppiata in passato e ora si fa fatica anche a tenerla nascosta. Alberto di Monaco sta facendo del suo meglio per innalzare un muro di privacy e difendere la sua famiglia. Ciò che preoccupa maggiormente è la tenuta dei due gemellini, Jacques e Gabriella, che accusano la mancanza della mamma.

Un aspetto legato ai figli potrebbe essere alla base dei problemi psicologici di Charlene. Il fatto non riguarderebbe i due piccoli di 7 anni ma gli altri “eredi” avuti da Alberto fuori dal matrimonio. Una storia di lungo corso che avrebbe stressato i nervi della fragile principessa. Proprio ad ottobre, Mariza, una delle figlie non riconosciute di casa Grimaldi, avrebbe fatto ritorno sulla scena, chiedendo un test del Dna. Solo per lei, però, Alberto ha chiesto l’immunità regia, impedendole di essere riconosciuta, cosa fatte per gli altri ragazzi nati da relazioni extraconiugali del principe.

Charlene di Monaco, terribile rivelazione: il problema sono i figli illegittimi di Alberto

Il motivo potrebbe essere ricollegato proprio a Charlene, visto che Mariza sarebbe nata nel 2005, proprio quando il principe già frequentava l’attuale moglie. Un fatto, secondo diversi rumors, che avrebbe gettato in depressione la principessa. Qualche tempo fa lei stessa aveva dichiarato al Times: “Tutto era opprimente, i pettegolezzi…troppe emozioni”. A pensare che questa storia possa aver inciso sulla psiche della consorte di Alberto è anche Nicole Coste, madre di uno dei figli riconosciuti.

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, l’ultimo aggiornamento è terrificante: dramma infinito

LEGGI ANCHE >>> Charlene di Monaco, novità pazzesca dalla clinica svizzera: stentano tutti a crederci

“Durante il periodo del fidanzamento di Charlene e Alberto ho sperimentato cose che mi hanno allarmata e scioccata. Charlene ha spostato la stanza di mio figlio approfittando dell’assenza di suo padre. Per metterlo nell’ala dove risiede il personale. Come madre non riesco a trovare le parole per descrivere queste azioni“. Insomma una serie di azioni che testimoniavano già in passato l’insofferenza dell’ex nuotatrice sudafricana.