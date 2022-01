C’è posta per te, i rapporti tra Vivienne e suo padre oggi: è accaduto dopo la puntata

Quella andata in onda ieri a C’è Posta Pe Te è una storia che ha scaldato il cuore a molti: come sono oggi i rapporti tra Vivienne e suo padre

Un compagno e tre figlie, ma Vivienne vorrebbe il perdono di suo padre. La puntata di C’è Posta Per Te di ieri ha riservato una storia strappalacrime per la donna, ormai 33enne, di origini egiziane che non vedeva il papà da quando ne aveva 21.

Emad è un uomo egiziano e musulmano con una propria cultura e dei propri valori e proprio per questi non riesce a perdonare sua figlia, Vivienne. Tutto ha inizio quando 21 anni fa, l’uomo ha lasciato sua moglie e madre della sua primogenita che ha continuato ad accudire, nonostante nel frattempo avesse trovato un’altra compagna. Quando Vivienne è cresciuta i rapporti sono scemati sempre più e, conoscendo la cultura di suo padre, la ragazza allora ventunenne non ha mai avuto il coraggio di dirle che fosse fidanzata.

Quando un giorno Vivienne ha trovato il coraggio di mostrare a Emad l’anello di fidanzamento, l’uomo ha storto il naso, fino a quando, un giorno che il padre è andata a trovarla sotto casa, nonostante i vani tentativi di nasconderlo, Emad ha notato che sua figlia era incinta, senza prima essere sposata. Di lì in poi i rapporti sono stati interrotti, nonostante i continui tentativi di Vivienne che, una volta nata la sua primogenita, si è intrufolata in casa del padre e della sua compagna. Nonostante quest’ultima abbia accolto con gioia la notizia, Emad ha girato la faccia ed ha continuato a perseguire i suoi valori.

Vivienne ed Emad, la storia che ha commosso C’è Posta Per Te: il loro rapporto oggi

Nonostante Maria De Filippi abbia tirato in ballo il corano, letto la sera prima della puntata, la sua laurea in giurisprudenza ed il pubblico, Emad ha deciso di chiudere la busta: “Sarà il tempo a decidere”. Vivienne visibilmente dispiaciuta dell’accaduto ha deciso che l’avrebbe aspettato, ma che non avrebbe più rincorso suo padre.

Dopo la puntata di ieri, sabato 15 gennaio, Vivienne ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha velatamente evidenziato che il tempo, finora, non ha deciso: “Purtroppo per chi ama non è facile, chiuderò questo capitolo della mia vita con la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che ho potuto”. Una storia che non ha trovato il suo lieto fine, ma che ha regalato a Vivienne la gioia di poter decidere liberamente per sé stessa.