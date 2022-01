“La piagnona della televisione”, Arisa crolla in diretta: mandata la pubblicità

Arisa, la vincitrice di Ballando Con Le Stelle 2022 ha avuto un crollo emotivo in diretta e le conduttrici sono state costrette a mandare la pubblicità

Una sensibilità spiccata che mette nelle sue canzoni e che ha messo anche nella sua danza con Ballando Con Le Stelle che ha poi vinto: Arisa è una cantante eccezionale, ma una donna ancor più meravigliosa, nonché emotiva e le lacrime sono state impossibili da nascondere.

A Citofonare Rai 2, oggi domenica 16 gennaio, c’è stata Arisa come ospite che ha tenuto compagnia a Simona Ventura e Paola Perego per tutta la puntata. Un parterre tutto femminile che ha trattato argomenti di vario genere, partendo dalla vittoria della cantante ed il suo partner di Ballando Con Le Stelle, fino alla promozione del disco.

Di una sensibilità unica, Arisa ha riso e scherzato con le conduttrici fino alla fine del programma, ma durante la puntata c’è stato un piccolo ostacolo che ha portato la cantante alle lacrime ed alla pubblicità non prevista per riprendersi un attimo.

Arisa scoppia in lacrime davanti a Simona Ventura e Paola Perego: cos’è successo

Dopo aver visto i video del percorso a Ballando Con Le Stelle di Arisa e Vito Coppola, Simona Ventura e Paola Perego hanno aperto l’argomento amore che ha mandato in crisi la cantante ligure. Tutto è iniziato da una sua stessa frase: “Io credo che i meccanismi di una coppia siano personali e può capirli solo chi la coppia la vive” ha detto Arisa, che ha vissuto momenti difficili con Andrea Di Carlo e che sembrava stesse rivedendo la luce grazie al suo partner di ballo partenopeo, Vito.

È stato così che la cantante ex professoressa di Amici di Maria De Filippi si è commossa ed è stato impossibile nasconderlo. Quando Paola Perego si è accorta dell’accaduto si è seduta accanto a lei: “Cos’è stato a farti commuovere? Va tutto bene? Mi dispiace” ed ha invitato qualcuno dalla regia di portarle un po’ d’acqua. A questo punto, la cantante ha chiesto se fossero in diretta e la conduttrice ha risposto un po’ confusa: “Volevi dire qualcosa che preferisci evitare di dire perché siamo in diretta?”.

Tutto sembrava essersi risolto quando la stessa Arisa ha iniziato a scherzare dicendo: “Forse devo imparare a nascondere le emozioni, altrimenti mi danno della piagnona della televisione“ e poi, in comune accordo con la Ventura e la Perego hanno deciso di non parlare d’amore. Tuttavia, la cantante non è riuscita a placare le sue lacrime ed è stato deciso di mandare la pubblicità per darle un attimo di pausa.