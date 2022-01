Amici 21: “C’è un medico in studio?”. Rudy Zerbi in difficoltà

Durante la puntata di Amici 21 andata in onda il 16 gennaio, Rudy Zerbi è stato più volte punzecchiato da Maria De Filippi. Ecco cosa si sono detti e la reazione di Raimondo Todaro a quanto è successo.

La sedicesima puntata di Amici 21 non ha soddisfatto molti degli spettatori del talent show. Questo anche perchè, come già successo fra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, si è dato molto spazio alla presunta rivalità fra i professori, mettendo in un secondo piano le logiche del programma ed il talento degli alunni.

In particolare, Rudy Zerbi si è attirato su di sè numerosissime polemiche per la doppia espulsione di Paily ed Elena. Quest’utlima ha rapito molti fan di Amici 21, e l’atteggiamento di Rudy sembrerebbe voler premiare solo chi è già riuscito a farsi notare sui social, piuttosto che cercare di far crescere il talento a chi ce l’ha.

Amici 21, scoppia la rivalità fra Rudy Zerbi e Todaro?

Effettivamente, il 16 gennaio ha tenuto banco per gran parte della puntata il continuo ammiccamento di Rudy Zerbi nei confronti di Francesca Tocca, la compagna di Raimondo Todaro. Anche se in maniera molto pacata, lui non ha mancato di far notare la sua gelosia. Maria De Filippi ha quindi proposto una sfida fra i due a colpi di addominali.

Ovviamente, Raimondo Todaro è uscito vincente dallo scontro con Rudy Zerbi, che per sua ammissione non è un amante delle palestre. Al termine della sfida ha esclamato: “C’è un medico in studio?“. Gli spettatori che seguivano la trasmissione su Twitter si sono scatenati: “Sembra che Rudy si stia movendo in slow motion!“.

Amici 21, Rudy alza il cartello “Volo altissimo”

Rudy Zerbi, che copriva di apprezzamenti Francesca Tocca anche prima che tornasse insieme a Raimondo Todaro, non ha comunque interrotto i suoi ammiccamenti. Durante l’esibizione della ballerina, ha alzato un cartello con scritto: “Volo altissimo!“. Anche qui la De Filippi ha fatto notare il tutto a Todaro, che ha ribattuto: “Fra poco c’è la pubblicità“.

Ecco un breve spezzone video in cui si vede il cartello alzato da Rudy Zerbi: