Allerta in Usa e Giappone: Tsunami a Tonga dopo l’eruzione del vulcano Hungav

Nei giorni scorsi uno tsunami si è abbattuto sulla costa della capitale del Regno di Tonga, Nuku’alofa, in seguito all’eruzione del vulcano Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai. L’esplosione è stata sentita anche alle Fiji, a Samoa e in Nuova Zelanda, dov’è stato diramato l’allarme tsunami. Alcune ore più tardi l’allerta si è estesa anche all’intera costa Ovest degli Usa e in Giappone. Secondo l’agenzia metereologica nazionale le onde hanno raggiunto 3 metri.