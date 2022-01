Zorzi e Lamborghini, no all’Isola dei Famosi: scelti due nuovi opinionisti. A due mesi dal via del reality fervono le grandi manovre

A volte ritornano, anche all’Isola dei Famosi. Perché anche se mancano due mesi al via del reality di Canale 5 che darà il cambio al GF Vip 6 da metà marzo, in realtà le grandi manovre sono già cominciate. E in mezzo ai tanti tasselli da sistemare c’è anche quello degli opinionisti.

Nell’ultima edizione, la produzione ha cercato di mescolare le carte chiamando una donna esperta come Iva Zanicchi insieme ad una neofita in quel ruolo quale Elettra Lamborghini. In più è entrato pure Tommaso Zorzi, reduce dall’enorme successo che Grande Fratello Vip 5 che aveva vinto.

Un esperimento in realtà riuscito solo in parte, perché i problemi di ascolti dell’Isola dei Famosi 2021 hanno coinvolto anche il cast del programma. E così nella prossima edizione vedremo facce nuove anche perché Iva, Elettra e Tommaso hanno decido di chiamarsi fuori. le prime due pensano alla loro carriera musicale il terzo deve ancora trovare una strada che comunque non sarà quella di Canale 5.

Zorzi e Lamborghini, no all’Isola dei Famosi: tutte le novità della prossima edizione

E allora. se non saranno loro chi vedremo a far compagnia a Ilary Blasi in studio per commentare quello che succedere negli isolotti dell’Honduras? Secondo TvBlog la scelta sarebbe caduta su due facce molto note e che conoscono benissimo i meccanismi dell’Isola dei Famosi.

Loro sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria, oggi insieme anche a Back to School sui Italia 1. Savino nel 2011 aveva raccolto l’eredità di Simona Ventura quando ancora uil reality era trasmessa da Rai 2. E nella sua seconda edizione come conduttore, era arrivata anche Luxuria come inviata che già aveva partecipato come concorrente vincendo nel 2008. In più è già stata opinionista del reality nel 2017. Grazie a loro e a Massimiliano Rosolino, che tornerà come inviato, almeno un tassello del reality sembra a posto.