“Ho una palla nera in testa”: protagonista di Temptation Island costretto a operarsi d’urgenza

Un ex protagonista di Temptation Island, a cui gli spettatori si sono molto affezionati, è ripiombato nell’incubo della malattia: si dovrà sottoporre ad un’operazione chirurgica in tempi brevi. Ecco di chi si tratta.

Dopo la partecipazione di Francesco Chiofalo a Temptation Island nel 2019 in qualità di tentatore, gli spettatori si erano molto affezionati a lui. Questo non solo per quanto era successo all’interno del reality show, ma anche perchè poco dopo la fine della trasmissione ci sono stati dei gravi problemi di salute.

Chiofalo, infatti, ha avuto un tumore al cervello. Come raccontò la fidanzata dell’epoca, Antonella Fiordelisi, a Il Giornale, le cure ebbero un forte impatto su di lui. Abituato a mostrarsi con un fisico palestrato ed estremamente curato, si era visto i muscoli distrutti a causa delle numerose sedute di radioterapia, che lo avevano anche fiaccato.

Temptation Island, presto l’operazione per l’ex influencer

L’influencer aveva raccontato giorno per giorno l’evolversi e la guarigione dal tumore al cervello, facendo affezionare il pubblico a lui. Ecco dunque che, durante la solita sessione di domande e risposte sui propri canali social, ha spiegato perchè in questi giorni è tornato dal medico per degli accertamenti.

Putroppo, nel condotto nasale, gli è stata trovata una “palla nera“. Lo scorso anno si è sottoposto ad una rinoplastica, e dunque aveva già fatto degli esami in quell’area e non era risultato nulla. Consultandosi con diversi specialisti, ha potuto confermare che le diagnosi potrebbero essere diverse: un ingrossamento della mucosa, un tumore, una ciste, etc.

Francesco Chiofalo: di nuovo un tumore? L’incubo infinito

Francesco Chiofalo si sottoporrà dunque ad una biopsia. Facendo un’incisione sotto alla mandibola, preleveranno la “palla nera” dal condotto nasale. Saranno fatti quindi degli accertamenti per capire di cosa si tratta. L’influencer non nasconde lo scoramento: “Se fosse di nuovo un altro tumore, sarei il ragazzo più sfortunato del mondo“.

Ecco le Storie Instagram in cui Francesco Chiofalo parla di questo problema:

Ecco l’ultimo messaggio condiviso da Francesco Chiofalo sui social media: “Le cicatrici devono ricordarci che il passato è reale“.