La storia di Roberto: “Vivo in un camper con 100 Euro al mese, dopo la pandemia non ho più lavoro”

Roberto vive in un camper nella periferia di Roma da prima della pandemia, a causa di una precarietà lavorativa che non gli permetteva diversamente. Con il Covid però, l'uomo ha perso l'unica fonte di reddito: "Il lavoro non c'è, la vita è un po' un casino". Come se non bastasse, gli aiuti dello Stato non sono sufficienti a garantirgli una vita dignitosa, mentre il vecchio camper non regge le giornate di pioggia: "Dentro mi entra acqua". Ma Roberto vuole cambiare la sua vita, e lancia un appello. Il servizio di Angelo Andrea Vegliante.