Silvia Toffanin, incredibile novità a Verissimo: c’entra Maria De Filippi. La moglie di Pier Silvio Berlusconi rinnoverà il suo programma

Sono 15 anni che conduce con maestria ‘Verissimo‘, rinnovando ogni stagione il format. Silvia Toffanin è sempre stata premiata dagli ascolti e ha dimostrato una bravura fuori dal comune. Da professionista giovane e affamata di successo, si è trasformata attualmente in uno dei volti più conosciuti e apprezzati di Mediaset. Proprio un’altra delle protagoniste principali della tv privata, Maria De Filippi, diventerà indirettamente un’ospite fissa del programma del sabato pomeriggio. Nel comunicato stampa di ‘Verissimo‘, riguardante la puntata che andrà in onda domani, sono stati annunciati i personaggi che verranno intervistati. Si tratta di Alvise Rigo, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Simona Branchetti ed altre sue colleghe giornaliste, il tutto per celebrare i trent’anni del TG5. Inoltre è stata definita una grande novità che riguarda il futuro del programma a partire da questa settimana.

“Verissimo sarà dietro le quinte di C’è posta per te per raccogliere a caldo le reazioni dei protagonisti delle storie più emozionanti”.

Silvia Toffanin, incredibile novità a Verissimo: verrà inaugurata una sinergia con ‘C’è posta per te’

Il comunicato stampa ufficiale di Verissimo riferisce come il programma di Silvia Toffanin accoglierà in studio i protagonisti di ‘C’è posta per te’ proprio per svelare tutti i dietro le quinte dei tronisti e dei corteggiatori di Maria De Filippi. Un crossover che dovrebbe giovare ad entrambi i programmi in termini di ascolti, almeno nell’intento dei dirigenti Mediaset.

Lo spazio di sabato 15 gennaio, dedicato a ‘C’è posta per te’, inizierà subito con una delle storie che più hanno appassionato il pubblico la scorsa settimana. In studio con Silvia Toffanin ci saranno Susanna, Giada e il loro papà. L’uomo, che ha avuto le due figlie da due donne differenti, ha raccontato la sua storia da Maria De Filippi e approfondirà la propria vicenda nello studio di ‘Verissimo’. Sarà solo il primo capitolo del nuovo format.