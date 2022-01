“Felice di condurre Sanremo”, spunta un nome pazzesco al posto di Amadeus: che bomba

Spunta un nome clamoroso per il prossimo Festival di Sanremo. Infatti dopo Amadeus a candidarsi ci ha pensato un’amata attrice: chi è.

Quello di quest anno sarà il terzo e probabilmente l’ultimo Festival di Sanremo per Amadeus. Infatti il conduttore ravennate dovrebbe lasciare l’anno prossimo, andiamo a scoprire chi è la candidata numero uno.

A partire dal prossimo 1 Febbraio assisteremo al terzo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Con molte probabilità questo sarà l’ultimo del conduttore ravennate, che ha rivoluzionato la competizione canora italiana dandogli una grande rinfrescata. Sono tantissimi i giovani cantanti portati alla ribalta dal presentatore, primi su tutti i Maneskin che sono riusciti a raggiungere la popolarità mondiale.

Adesso però anche la Rai pensa al futuro ed ha già ottenuto una candidatura per il prossimo Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Serena Rossi, l’attrice di Mina Settembre, che ha deciso di vuotare il sacco per lanciare la sua proposta ai vertici del servizio pubblico. A breve inoltre la Rossi tornerà in onda su Rai Uno con la nuova fiction La Sposa. Andiamo quindi a vedere l’ultima intervista dell’attrice napoletana a Vero Tv.

Sanremo, Serena Rossi si candida: “Pronta a condurlo”

Serena Rossi durante la sua ultima intervista a Vero Tv ha deciso di rispondere a tutte le voci che la vogliono come presentatrice del prossimo Festival di Sanremo. L’attrice napoletana ha quindi affermato: “Dal primo al cinque febbraio sarò sul set di Mina Settembre 2 e ci starò fino a primavera inoltrata” – ha poi continuato – “Sanremo è un palcoscenico unico, nei prossimi anni sarei felice di condurlo, penso che tutti lo sarebbero“.

I fan inoltre non vedono l’ora di ritrovare l’attrice in televisione, che è riuscita a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori con le sue fiction. Infatti proprio da domenica, la Rossi tornerà in onda su Rai 1 con la fiction La sposa, dove interpreterà Maria. Sempre a Vero Tv ha voluto raccontare i dettagli del suo personaggio, affermando: “E’ una donna incredibile“.

Parlando della sua ultima interpretazione, Serena ha continuato: “L‘ho amata immediatamente per la sua determinazione e per la sua forza. Mi appassionano le donne che non si perdono d’animo ma che affrontano la vita a testa alta“. Infine la Rossi ha concluso la sua intervista parlando d’amore. Infatti l’attrice è felicemente fidanzata con il suo Davide e non considera ancora necessario il matrimonio.