Principe Harry, arriva la rivelazione più incredibile di sempre: tutti increduli

La royal family inglese si prepara al prossimo giubileo di platino della regina Elisabetta II, anche se l’uscita del libro di Harry e le sue dichiarazioni potrebbero riportare i reali nella bufera.

Da quando Meghan ed Harry hanno deciso di rinunciare al titolo di Senior Royal, per la famiglia reale inglese è iniziato un periodo davvero difficile. Non solo si sono dovuti distribuire tutti i compiti che fino al giorno prima spettavano ai duchi di Sussex, ma si è anche dovuto affrontare lo scandalo che sta travolgendo il principe Andrea.

All’inizio di gennaio, la regina Elisabetta ha preso due decisioni molto forti: ha prima negato a suo figlio Andrea il sostegno economico per affrontare la causa negli Stati Uniti per le sue relazioni con Epstein ed i presunti abusi sessuali. Poi, clamorosamente, gli ha anche ritirato i gradi militari ed annullato i suoi ruoli di rappresentanza all’interno delle realtà no-profit.

Harry guastafeste: il libro rovinerà il Giubileo di Platino?

Quanto fatto dalla regina Elisabetta II, che recentemente ha dovuto affrontare la perdita del marito Filippo, non è bastato a riportare la tranquillità nella famiglia Windsor. In questo momento fervono non solo gli ultimi preparativi per il suo giubileo di platino, ma anche quelli per la pubblicazione definitiva del libro del nipote Harry.

Secondo quanto trapelato dalla casa editrice statunitense Penguin Random House, il duca di Sussex percepirà un anticipo di almeno 20 milioni di dollari. La giornalista Katie Nicholl, esperta della famiglia Windsor, ha assicurato in un’intervista a Closer che quest’importo è la conferma che il libro di Harry conterrà delle dichiarazioni davvero scottanti.

Chi prenderà di mira la biografia di Harry? L’ipotesi

Le memorie di Harry saranno scritte a quattro mani con il premio Pulitzer J.R. Moheringer. Secondo le indiscrezioni, ci potrebbero essere dure dichiarazioni contro il padre Carlo, con cui il rapporto si è completamente interrotto. Il principe ha più volte lamentato l’educazione “traumatica” a cui l’ha sottoposto, facendolo crescere a metà fra lo zoo ed il Truman Show.

Katie Nicholl è sicura che sia Harry che Meghan rilasceranno delle dichiarazioni scottanti in vista della pubblicazione del libro. Il principe ha spiegato di aver scritto questa biografia come un normale uomo. Vorrebbe dimostrare con i suoi scritti che, nonostante l’origine e la cultura diversa, lui è molto più simile a noi di quanto pensiamo.

Poco prima di Natale, Meghan ed Harry hanno pubblicato la prima foto in cui si vede la secondogenita, chiamata Lilibeth in onore della regina Elisabetta II: