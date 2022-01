Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, lui dice basta: fulmine a ciel sereno

Pierpaolo Pretelli ha fatto alcune affermazioni molto forti riguardo la sua relazione con Giulia Salemi. Ecco cosa ha raccontato l’ex Velino e cosa intende fare nel prossimo futuro.

Pierpaolo Pretelli sta attraversando un momento molto felice dal punto di vista professionale. Sente che tutto ciò che ha fatto lo sta portando ad essere fiero e felice di quanto sta riuscendo a fare oggi. L’ex Velino ha anche raccontato di sentirsi un volto Rai, e di essere contento quando lo fermano per strada facendogli i complimenti.

Guardandosi indietro, Pierpaolo Pretelli trova impossibile riuscirsi a chiudere nella casa del GF Vip per addirittura sei mesi, e non si capacita di come sia riuscito nell’impresa. Dall’altra parte, è molto contento del bagaglio di esperienze che ha raccolto fino ad ora, soprattutto con la sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Pretelli e Salemi: da oggi la relazione cambierà

Parlando nel corso di un’intervista con Tv Talk il 15 gennaio, Pierpaolo Pretelli ha fatto i punto della situazione, non solo professionale. Al giornalista Sebastiano Pucciarelli ha spiegato di aver capito di dover cambiare il suo equilibrio fra vita personale e vita lavorativa se vuole continuare a crescere nel mondo dello spettacolo.

Pretelli non vuole più essere esposto al gossip per quanto riguarda la sua vita privata, che d’ora in poi vuole che rimanga tale. L’affermazione sicuramente indispettirà l’esercito dei fan dei Prelemi, pronti a preoccuparsi per qualche giorno di assenza dai social. Lui, però, sembra irremovibile, e spiega di aver già ridotto la frequenza delle pubblicazioni.

Cosa ne pensa Giulia Salemi del nuovo approccio?

Sembrerebbe che Giulia Salemi sia al corrente del nuovo modo di porsi di Pierpaolo Pretelli, e sia d’accordo su questo cambiamento nella loro relazione. Del resto, anche lei aveva mostrato di essere infastidita quando, a causa di un lutto in famiglia, aveva iniziato ad essere più assente e molti avevano iniziato a sostenere che i Prelemi si fossero lasciati.

Ecco alcuni momenti del loro recente viaggio a Parigi: