Nuova squadra per Antonio Conte: è finita con il Tottenham. Il tecnico italiano non ha trovato l’ambiente che pensava in quel di Londra

L’ex allenatore dell’Inter è stato voluto fortemente dal general manager Fabio Paratici, ma in questa prima parte della stagione i risultati stentano ad arrivare con gli Spurs

Dopo l’addio ai nerazzurri Antonio Conte si è preso un periodo di pausa solo relativo. A parte un paio di mesi in estate, il tecnico leccese non ha mai smesso di pensare alla panchina e non appena ha trovato un nuovo progetto interessante ci si è tuffato con il consueto entusiasmo. La partenza con il Tottenham sembrava davvero promettente, con risultati importanti anche contro le big (vedi il 2-2 contro il Liverpool) e la rincorsa al quarto posto in Premier League pienamente fattibile. Poi sono arrivati dei brutti k.o., come quello in Coppa di Lega contro il Chelsea e le prime critiche anche nei suoi confronti. Il processo di crescita è piuttosto lungo e le sue richieste sul mercato non sono state gradite dal presidente Levy. Alcuni acquisti non sono fattibili in questa finestra di gennaio, ma Conte digerisce a malincuore i rinvii e le difficoltà di crescita. Di questo ha parlato con la dirigenza degli Spurs e soprattutto con il fido Paratici, ricevendo risposte non del tutto convincenti.

Nuova squadra per Antonio Conte: nuovi dissapori con la dirigenza del Tottenham

Come rivelato dal Daily Mail, i giocatori del Tottenham temono che Antonio Conte possa lasciare la panchina anche a stagione in corso. Nonostante abbia un contratto di 18 mesi con i londinesi, la sua volontà potrebbe portarlo ad una clamorosa decisione. Le richieste alla dirigenza erano state chiare: un attaccante di prima grandezza (Vlahovic) e un difensore di qualità (Skriniar) per rilanciare le ambizioni di vertice. Qualora le esose richieste naufragassero c’è chi è pronto a scommettere in un clamoroso divorzio anticipato.

Qualcuno ipotizza che ci sia già un altro club sullo sfondo, magari proprio quel Psg che lo aveva già sondato in estate. Pochettino sembra avere le ore contate e Parigi farebbe gola a chiunque. Basta attendere poche settimane e ne sapremo di più.