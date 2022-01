Netflix, arriva una serie inedita: riprese iniziate, la novità fa impazzire i fan. Succederà molto presto e conferma la tendenza della piattaforma

Il catalogo di Netflix è pronto per arricchirsi con una nuova serie che conferma anche una certa tendenza della piattaforma streaming. Perché il pubblico ha sempre più voglia di vivere da vicino quello che provano i suoi idoli. Vale per il mondo dello spettacolo come per quello dello sport e in effetti sarà così anche prossimamente.

Nelle ultime ore infatti il colosso americano ha ufficializzato l’accordo con ATP e WTA, le due maggiori associazioni del tennis mondiale maschile e femminile. Servirà a produrre una docuserie specifica su quel mondo e che ricalcherà modelli vincenti come ‘Drive to survive‘, arrivata alla sua quarta stagione sulla Formula 1.

Anche in questo caso le telecamere di Netflix andranno ad indagare quello che succede davanti alle quinte, cioè in campo, ma soprattutto dietro alle quinte. Non è un caso se, appena annunciato l’accordo, sono già cominciate le prime riprese a Melbourne in occasione degli Australian Open che stanno per cominciare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98)

Netflix, arriva una serie inedita: c’è la conferma che lo sport è al centro delle produzioni

Quando è stato firmato ‘accordo nessuno lo poteva immaginare, ma il primo capitolo della nuova docuserie sul tennis mondiale sarà decisamente esplosivo. Perché questa settimana a tenere banco c’è stata tutta la vicenda legata al visto di Nole Djokovic e sicuramente ci sarà questo oltre a molto altri nel primo capitolo da servire al pubblico.

La particolarità di questa serie, come per quella dedicata alla Formula 1 de quella che arriverà sul mondo del golf professionistico, è che non esiste un copione scritto, Le telecamere Netflix immortaleranno tutto quello che ritengono necessario e sarà poi il pavoro di montaggi a fare la differenza.

Come ha spiegato il produttore, Brandon Riegg, “Siamo entusiasti di continuare a rafforzare la nostra gamma di programmi sportivi con questa serie di documentari dietro le quinte. Il tennis è amato in tutto il mondo, con tornei ad alto rischio che attraversano i continenti e atleti provenienti da innumerevoli Paesi”.