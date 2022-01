Manuel Bortuzzo sbrocca al GF Vip 6: l’epiteto contro la Ricciarelli fa il giro del web – VIDEO

Provato da questa lunghissima edizione del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo perde la pazienza nella casa più spiata d’Italia: l’epiteto contro la Ricciarelli

Sono trascorsi più di quattro mesi da quando l’ambitissima porta rossa del GF Vip 6 si è aperta dinanzi ai nuovi concorrenti del reality di Mediaset.

Dopo tutto questo tempo, sotto gli occhi elettronici installati nella casa, diventa sempre più difficile per i vipponi avere una convivenza civile: ormai basta anche una piccola cosa per fare esplodere il vaso di pandora. Al centro dell’attenzione, dopo l’ultima puntata andata in onda ieri sera, venerdì 14 gennaio 2022, Manuel Bortuzzo.

L’ex promessa del nuoto ha espresso un epiteto contro Katia Ricciarelli e questo non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Le parole di Bortuzzo in queste ore stanno facendo il giro del web è c’è chi sostiene che il discorso fatto da Signorini, in un faccia a faccia con i concorrenti, sia servito veramente a poco.

Manuel Bortuzzo, l’epiteto contro Katia Ricciarelli: “Va a letto che è meglio. Non scassare la…”

Al GF Vip 6 c’è chi predica bene e razzola male nonostante il lungo discorso fatto dal padrone di casa nelle scorse puntate. Ad essere particolarmente offensivo nei versi di una donna, questa volta, è stato Manuel Bortuzzo. L’ex promessa del nuoto ha sorpreso gli appassionati del reality di Mediaset con le sue parole: “Katia, va a letto che è meglio. Va a letto e non scassare la min**ia!”.

Ma come mai il 23enne triestino si è rivolto con questi toni alla 75enne? Nel post puntata i vipponi hanno velocemente preparato la cena e subito dopo averla consumata hanno pensato bene di lasciare pile di piatti e pentole da lavare in cucina per rilassarsi con una sigaretta. A notare il disordine è stata proprio la Ricciarelli che ha chiesto aiuto per ripulire tutto.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, Soleil crolla durante la notte: l’ingresso di Delia è stato decisivo – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Alfonso Signorini, nuovo crollo per il conduttore: il weekend comincia male

Manuel ha prontamente risposto: “Finiamo di fumare e arriviamo. – Sottolineando – Chi ha mangiato è andato a dormire”. Ad avvalorare quanto detto dal 22enne, Lucrezia Selassiè: “Io e Manuel non abbiamo mangiato niente”. La Ricciarelli, compresa la situazione, ha chiesto ugualmente una mano: “Non facciamo queste divisioni adesso!”. A questo punto Bortuzzo, forse esasperato dalla soprano, ha perso la pazienza. Intanto l’episodio in queste ore sta già facendo il giro del web.