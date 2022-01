GF Vip 6, ogni notte dorme in salotto tra lo stupore di tutti: il motivo è assurdo – VIDEO

Al GF Vip 6 i colpi di scena non finiscono mai. Un concorrente ha abbandonato il proprio letto per dormire nel salotto: il motivo della sua decisione ha lasciato tutti senza parole

Dopo oltre quattro mesi dall’inizio, se ne vedono e se ne sentono di cotte e di crude al GF Vip 6. A lasciare la prioria camera da letto è stato Kabir Bedi.

Il new entry ha lasciato il proprio letto per dormire da solo nel salotto dove le luci sono sempre accese. A notarlo è stata Lucrezia Selassié. La principessa ha raggiunto Kabir e gli detto: “Ieri notte ho visto che dormivi in living room, in salotto..”. La principessa è apparsa particolarmente sorpresa ed ha cercato di carpire il motivo.

Il celebre volto di Sandokan con la sua risposta a sorpreso gli appassionati del reality show di Mediaset. Kabir Bedi ha dichiarato: “Dormivo in salotto perché russavo”. L’attore ha sottolineato che non trova giusto disturbare gli altri concorrenti quando riposano la notte.

“Non essere triste per questo, non voglio disturbare”: Kabir Bedi la notte dorme in salotto perché russa

Kabir Bedi lascia la camera da letto per non disturbare gli altri vipponi durante la notte: “Russo e non voglio disturbare gli altri, non è giusto. Non ho problemi a dormire in salotto”. Lucrezia Selassiè dispiaciuta ha detto che non lo trova affatto giusto: “Mi dispiace vederti dormire sul divano. Non è giusto e non importa se russi. Non disturbi!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Manuel Bortuzzo sbrocca al GF Vip 6: l’epiteto contro la Ricciarelli fa il giro del web – VIDEO

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, Soleil crolla durante la notte: l’ingresso di Delia è stato decisivo – VIDEO

L’attore però ha replicato affermando che più volte è stato svegliato da qualche concorrente perché russava. “Lascia stare. Non essere triste per questo. Per me non è un problema e non voglio disturbare gli altri”, ha ribadito il celebre volto di Sandokan. Kabir da quando ha varcato la porta rossa del seguitissimo reality show di Mediaset è riuscito a conquistare il cuore di molti vipponi nonché del pubblico che segue da casa questa lunghissima edizione del GF Vip.