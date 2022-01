Fedez scomparso dai social, fan in ansia: cosa sta succedendo. Il cantante sta attraversando un periodo particolare

Il compagno di Chiara Ferragni è noto per monopolizzare Instagram insieme alla sua famiglia, ma nell’ultimo periodo c’è stata un’inversione di rotta

I “Ferragnez” sono tra gli utenti più attivi su Instagram, grazie ai post di Chiara Ferragni, tra le maggiori influencer del nostro paese e all’immagine di uno dei cantanti più amati dalle nuove generazioni. Qualcosa però nell’ultimo periodo sembra essere interrotto. I due avevano documentato la loro quarantena durante il periodo natalizio, con tanto di foto con la mascherina in compagnia dei figli, Leone e Vittoria. Il Covid è stato sconfitto dopo poche settimane e i due sono tornati in buona forma, come condiviso con i propri follower. Dal 7 gennaio, però, Fedez ha smesso di postare qualcosa sul proprio account, facendo preoccupare i fan. Alcuni avevano vociferato di una presunta crisi tra il rapper e la modella, ma nessuna conferma in merito è stata riscontrata, anzi.

Mentre Chiara è tornata più attiva che mai sulla rete, lui è rimasto ai margini e anche il suo sguardo, quando appare nelle stories della moglie, appare spento. Anche la vicinanza dei figli non sembra dargli quella spinta classica a cui ci aveva abituato e questo sta allarmando un po’ tutti. Non si conosce bene a cosa sia dovuta questa apparente apatia.

Fedez scomparso dai social dal 7 gennaio: sta attraversando un momento no?

Si che da sorridere c’era stata occasione pochi giorni fa, quando grazie alla madre Fedez aveva evitato una truffa da 100mila euro. Annamaria Berrinzaghi, amministratrice delegata della Doom (“Dream of ordinary madness”), si occupa dello scouting di giovani artisti e dei diritti d’immagine del marito di Chiara Ferragni. Proprio un contratto pubblicitario con il marchio Seven (estraneo alle indagini) ad essere al centro dell’accaduto sul quale indaga il pubblico ministero milanese Alessandro Gobbis.

Al momento risulta indagato l’ex dipendente della Doom, M.G., di 38 anni: “Per aver raggiunto un accordo economico con Seven relativo a una attività promozionale che avrebbe svolto l’artista per un importo di 250 mila euro anziché di 350 mila”, si legge nell’atto. L’uomo era riuscito a convincere la Seven a versare la restante parte (100mila euro) direttamente alla società Be Consulting “in seguito ad accordi tra la medesima e Doom, trattandosi di una operazione intercompany”. Una brutta vicenda che di sicuro aveva turbato Fedez ma che fortunatamente, almeno per lui, si era risolta nel migliore dei modi.