Fabrizio Corona, paura per l’incidente stradale: le sue condizioni

Fabrizio Corona avrebbe avuto un incidente in auto mentre faceva ritorno a Milano. In macchina con lui sembrerebbe esserci stata la sua attuale fidanzata, la modella Sara Barbieri. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Fabrizio Corona sembrerebbe essere rimasto vittima di un incidente stradale nella serata del 14 gennaio. Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Resto del Carlino, l’auto dell’ex re dei paparazzi avrebbe avuto uno scontro laterale piuttosto violento mentre stava facendo ritorno a Milano. In questi giorni, infatti, era in vacanza in montagna.

A bordo dell’auto insieme a Fabrizio Corona sembrerebbe esserci stata la fidanzata Sara Barbieri. Per il momento non ci sono stati commenti ufficiali riguardo lo scontro in auto: la coppia, però, si è comunque mostrata sui social media, facendo comunque capire che per fortuna l’incidente non ha riportato conseguenze gravi per nessuno dei due.

Fabrizio Corona, i dettagli dell’incidente del 14 gennaio

Sara Barbieri e Fabrizio Corona avrebbero avuto uno scontro molto violento con un’altra auto all’altezza del chilometro 176 dell’autostrada A1. La modella sembrerebbe anche aver immortalato la situazione dopo lo scontro in una Storia Instagram, dove avrebbe condiviso una foto con questo commento ironico: “Bene, ma non benissimo“.

Sembrerebbe che in macchina insieme a Fabrizio e Sara ci siano state anche altre persone, che hanno poi atteso l’arrivo della polizia stradale di Modena Nord per la stesura del verbale. Dopo alcuni controlli e la deviazione del traffico stradale, sembrerebbe che Corona abbia potuto riprendere il suo viaggio verso Milano.

Cosa è successo l’incidente: il siparietto in autogrill

Fabrizio Corona si è mostrato la mattina dopo l’incidente in un breve video, mentre scherza con la barista dell’autogrill. Sembrerebbe molto infastidito dal fatto che adesso riceva molte illazioni riguardo la sua bisessualità, che comunque lui stesso aveva confermato diversi anni fa durante un servizio riguardante l’esame della patente a Striscia la Notizia.

Questa è la foto pubblicata dalla fidanzata di Fabrizio Corona: