Fabrizio Corona e Giacomo Urtis insieme? Arriva la spiegazione che chiarisce almeno in parte la storia: pubblico ancora senza parole

Da un paio di giorni è diventato uno degli argomenti più gettonati, non soltanto all’interno del GF Vip 6. Perché sicuramente Giacomo Urtis quando ha fatto quelle rivelazioni sapeva di poter scatenare la curiosità dei suoi compagni di gioco e del pubblico a casa. Ma forse nemmeno lui immaginava che avrebbero trovato così tanta eco anche sui social e non solo.

In pratica il chirurgo plastico di molti Vip ha svelato di aver vissuto una storia a tre con un noto personaggio che per un certo periodo della sua vita è stato anche in prigione. Non ha fatto nomi, ma dagli indizi che ha distribuito, è stato facile pensare che facesse riferimento a Fabrizio Corona.

E quest’ultimo, quando ha capito che ormai la frittata era fatta, ha cercato di mettere una toppa, mandandogli un messaggio via social. “Giacomo Urtis, amore mio grande e solo, questo era il nostro segreto, dai!”. Ma se eventualmente uno dei protagonisti era lui, chi era la sua compagna che li guardava in camera da letto, come faceva Urtis con loro? Molti hanno puntato il dito sui Nina Moric, che è molto legata al chirurgo. Ora però arriva la risposta che chiarisce almeno in parte la storia.

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis insieme? Qualcuno che li conosce bene racconta una nuova versione

Nina Moric ha parlato a Dagospia per smentire di essere stata coinvolta, di essere lei l’ex compagna di Corona che ha partecipato attivamente a quella storia: “Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez…”.

Non dice apertamente che poteva quindi trattarsi della showgirl argentina, ma almeno si chiama fuori. E spiega ci avere conosciuto Urtis in Sardegna nel 2005. Era stata punta dalle meduse, aveva bisogno di un dermatologo e glie lo presentarono: ” A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata”.

Il resto è solo fantasia, perché Nina precisa che in realtà il chirurgo anche se aveva il desiderio di agganciare Corona fin da quando si sono conosciuti, in realtà lo ha fatto, solo tre anni dopo. E poi “mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio”.