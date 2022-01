Covid, false vaccinazioni: arrestata un’altra infermiera a Palermo

False vaccinazioni all’hub vaccinale di Palermo: un’altra infermiera è stata arrestata per falso ideologico e peculato. Durante un turno di servizio avrebbe finto di somministrare la dose booster del vaccino anti-Covid a due coniugi no-Vax. Ripresa dalle telecamere, la polizia l’ha incastrata e ora è destinataria di un’ordinanza per gli arresti in casa, emessa dal gip.