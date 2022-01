Belen Rodriguez e Michele Morrone, arriva il messaggio che fa sognare i fan. Dopo l’incontro casuale di dicembre, spunta un nuovo indizio

Tutto è nato da un incontro casuale, se vogliamo credere nel caso. E da allora le prospettive di Belen Rodriguez sono decisamente cambiate, perché ha trovato sulla sua strada una persona che la fa emozionare. E così è nato un rapporto che settimana dopo settimana si sta consolidando.

Da una parte c’è lei e dall’altra Michele Morrone, l’attore e cantante milanese di nascita e pugliese di origini che sembra averla stregata con le sue doti. La conferma? Arriva da una serie di Stories sul profilo Instagram di Belen che ha condiviso alcune scene tratte dal nuovo lavoro di Morrone, L’ultimo giorno del toro.

Il film è visibile su Amazon Prime e la Rodriguez ha invitato tutti i suoi follower a farlo.ma non è tutto, perché ha anche commentato personalmente. Tre parole che dicono molto, “Bravissimo amico mio“. Chi vuole intendere, intenderà e gli altri potranno anche interpretarlo in un’altra maniera. Ma a lei questa commedia è piaciuta e non si fa problemi a consigliarla a tutti.

Belen Rodriguez e Michele Morrone, la loro situazione sentimentale aiuta

Molto è cambiato da quel loro incontro in un locale milanese qualche giorno prima di Natale, immortalato da immagini e video che hanno fatto subito chiacchierare. Perché Michele Morrone soltanto qualche mese prima aveva pesantemente criticato la carriera di Belen, definendola “solo te**e e c**o”. Improvvisamente però, incontrandola, ha cambiato idea e sono arrivate le scuse.

Casuale l’incontro anche se molti non hanno potuto fare a meno di notare come sia avvenuto proprio quando Belen ha messo una pietra sopra al suo rapporto con Antonino Spinalbanese. Lei non lo dice ma è tornata single, Michele non lo conferma ma è single pure lui che in passato è stato legato alla stilista libanese Rouba Saadeh che è anche madre dei suoi due figli.

Poi c’è stata la storia con Elena D’Amario, la ballerina lanciata da Amici che però ora sembra arrivata ad un punto morto. Belen è spuntata al momento giusto anche se lei si considera un’amica. Ma intanto dopo questo nuovo messaggio, le chiacchiere invece di scemare vivranno una nuova impennata.