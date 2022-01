Arisa, che mazzata per i fan: incredibile, è tutto finito – VIDEO

La cantante Arisa ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, rivelando che incredibilmente è già tutto finito. Ecco l’incredibile retroscena svelato mentre viaggiava in treno per lavoro.

Il bacio fra Arisa ed il suo insegnante di ballo Vito Coppola a Ballando con le Stelle 2021 aveva fatto sognare molti spettatori. In tanti sostenevano che fra i due fosse evidente che ci fosse qualcosa che andasse oltre la semplice amicizia, e forse anche questa alchimia li ha aiutati a vincere il talent show condotto da Milly Carlucci.

Arisa, da quando si è approcciata al ballo, è diventata effettivamente più felice: ha confermato che, anche dopo la trasmissione continuerà a prendere delle lezioni, per migliorare ancora. Si dichiara inoltre grata alla vita: per lei la felicità corrisponde all’impegno e la passione che si ripone in ciò che si fa, senza badare a chi ci circonda.

Arisa, i segnali che anticipavano che è tutto finito

Dall’inizio di gennaio, Arisa ha iniziato a condividere alcuni messaggi strani sui propri canali social. Il 3 gennaio ha scritto: “Signora, sua figlia […] anche con i ragazzi pensa sempre di non essere all’altezza, si fissa per quelli sbagliati e poi piange“. Sotto questo messaggio ha poi aggiunto: “Ma non piange mai due volte per la stessa cosa“.

L’8 gennaio, invece, ha commentato: “Voglio imparare ad amare. Ultimo pensiero prima di dormire“. Era chiaro che ci fosse qualcosa di strano, e queste ipotesi hanno trovato riscontro in quanto la cantante ha risposto ad un suo fan che gli ha fatto la “domanda delle domande”: “Come va fra te e Vito?“.

Cosa è successo dopo Ballando con le Stelle?

Arisa ha spiegato che lei e Vito hanno provato ad avere una relazione insieme, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ed ha aggiunto: “Non sono triste, sono ancora molto legata a lui. Passerà come è passata l’influenza“. In sottofondo, ha scelto come canzone “Illudersi“. È forse una sottile allusione?

Questo è il video con la registrazione della chiaccherata social che Arisa ha fatto con i suoi fan il 15 gennaio:

Ecco l’ultimo messaggio condiviso da Arisa su Instagram: