Anticipazioni Un Posto al Sole, Alberto Palladini ricatta tutti: la situazione si mette male

Colpo di scena nei nuovi episodi di Un Posto al Sole. L’avvocato Palladini arriverà a ricattare anche Clara: tutte le anticipazioni dal 17 al 21 gennaio 2022

Subito dopo il weekend Un Posto al Sole tornerà ad appassionare il pubblico di Rai Tre con nuovi episodi tutti da scoprire, in onda dal lunedì al venerdì. Intanto non mancano le anticipazioni.

Dal 17 al 21 gennaio 2022 al centro della scena troveremo la terribile vicenda tra Alberto Palladini e i Giordano. L’avvocato è riuscito a trarre una vera e propria trappola a Patrizio che, persa la pazienza, gli da un grande spintone. Purtroppo però, Alberto perde l’equilibrio rotolando per le scale del seminterrato dove vive.

Raffaele, preoccupato per la situazione scomoda in cui si ritrova suo figlio, proverà a convincere Clara ad intercedere con l’ex compagno ma l’avvocato ricatterà anche la madre di suo figlio Federico. Intanto alla terrazza ci si prepara per un incredibile ritorno. Katia Cammarota arriverà a Palazzo Palladini per conoscere Chiara.

Un posto al Sole, Silvia si sente esclusa dai suoi compagni: le anticipazioni

Katia Cammarota torna a Napoli per conoscere Chiara Petrone. La ragazza intanto continua ad essere preoccupata per le responsabilità che la vedono al centro dell’attenzione per la morte del padre. Dopo la partenza di Michele, la relazione tra Silvia e Giancarlo procede a pieno ritmo anche se la titolare di Caffe Vulcano si sente sempre più esclusa dai suoi compagni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Alfonso Signorini, nuovo crollo per il conduttore: il weekend comincia male

LEGGI QUESTO ARTICOLO>>> Manuel Bortuzzo sbrocca al GF Vip 6: l’epiteto contro la Ricciarelli fa il giro del web – VIDEO

Alla terrazza, se da un lato Nunzio è contento per l’arrivo di Katia, dall’altro lato Bianca avverte la mancanza di Angela. Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole, tra Fabrizio Rosato e Marina Giordano aumentano sempre di più le distanze. L’imprenditrice non riesce a stare vicina a Fabrizio nonostante il momento difficile che l’uomo sta attraversando al pastificio.