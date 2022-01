WhatsApp, il trucco per usare due profili su un solo telefono: che spettacolo

Spunta su WhatsApp un trucco per utilizzare due profili con un solo smartphone. Andiamo a vedere come applicarlo sul nostro cellulare.

WhatsApp ancora oggi è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo, con oltre due miliardi di profili attivi ogni giorno. Nonostante ciò, però, questa continua a non essere un’applicazione completa per quanto riguarda il suo settore. Infatti non è possibile usare due profili WhatsApp con lo stesso smartphone per tenere separate le chat personali da quelle di lavoro. Ogni profilo all’interno del servizio di Meta, infatti, è strettamente legato al numero di cellulare, a differenza di quanto succede su Telegram.

C’è però un trucco per avere due profili anche se non si ottiene un’esperienza fluida come quella originale. Infatti per farlo servirà uno smartphone dual-sim, che oggi sono anche molto diffusi. Inoltre non è nemmeno necessario che siano SIM telefoniche di differenti operatori, né cambia qualcosa in caso di operatore virtuale. È anche necessario che questi siano numeri ancora funzionanti.

Una volta svolto questo passaggio bisognerà scaricare WhatsApp Business per collegare il secondo numero di cellulare. Con le due applicazioni differenti potrete quindi usufruire di due profili sullo stesso smartphone. Come detto l’esperienza non è fluida, ma vi permetterà di utilizzare due numeri sullo stesso smartphone.

WhatsApp, nuova versione per computer: tutti i cambiamenti

Sono sempre tanti gli aggiornamenti che coinvolgono WhatsApp. Stavolta però l’ultimo update non riguarda la versione mobile ma quella per pc. Infatti la novità arriverà sia per Windows che per macOS. Sarà possibile scaricare la Beta sul Microsoft Store. Inoltre la nuova Universal Windows App (UWP) di Whatsapp è completamente riscritta da zero. Nella sua versione Windows 11 integra anche i rinnovati effetti grafici Acrylic. Con il nuovo sistema operativo aumenta anche la velocità dell’applicazione che si aprirà in meno di un secondo.

Viene introdotta anche la funzione disegno, che permette di disegnare su un pannello dedicato e di inviare il risultato come immagine. Le notifiche verranno inviate anche ad applicazione chiusa. Secondo il portale Aggiornamenti Lumia mancherebbero solamente gli stickers, che con molte probabilità verranno aggiunte nelle versioni successive. Per quanto riguarda iOS l’applicazione aggiornata dovrebbe funzionare anche su iPad. Al momento però non si hanno informazioni per quanto riguarda la data d’arrivo su Mac e nemmeno su iPad.