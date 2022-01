Valentino Rossi cambia vita: l’annuncio manda in visibilio tutti i suoi tifosi. ‘Il Dottore’ ha le idee chiare sul suo futuro imminente

Si è chiusa nel 2021 la lunghissima carriera in MotoGP di Valentino Rossi. Una parentesi lunga 26 anni che lo ha visto conquistare ben 9 titoli mondiali e la simpatia del pubblico di tutto il mondo. 115 vittorie su 432 gare disputate, sono numeri da top assoluto che solo nell’ultimo periodo si è dovuto piegare all’inesorabile trascorrere del tempo. Nonostante le due ruote rappresentino il passato, ‘Il Dottore’ ha tutta la voglia di continuare a correre con le auto, tanto da aver già annunciato che le auto saranno il suo futuro. Le competizioni endurance sono la nuova sfida da affrontare con il team Audi. Lui stesso lo ha confermato in una recente dichiarazione:

“Sono felice di unirmi alla squadra Wrt Audi per l’intero programma del Fanatec GT World Challenge Europe”. Il fenomeno di Tavullia si metterà al volante di una R8 GT3.

Valentino Rossi cambia vita: correrà con il team Wrt Audi

Rossi ha poi proseguito nella spiegazione del suo futuro: “Tutti sanno che sono sempre stato un grande appassionato di automobilismo e che sono sempre stato attratto dall’idea delle corse con le quattro ruote una volta terminata la carriera in MotoGP. Ora sono completamente libero e potrò dedicarmi a tempo pieno a questo programma di corse di alto livello con un approccio professionale. Il team Wrt Audi è perfetto per quello che stavo cercando e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, niente da fare: l’annuncio gela il mondo dello sport

LEGGI ANCHE >>> Lewis Hamilton verso una clamorosa decisione: bomba sul suo futuro

Oltre alle gare endurance, Rossi se la vedrà anche con la Sprint Cup, con impegni fissati a Imola nel primo fine week end di aprile e a Misano nel primo fine settimana di luglio. L’obiettivo di Vale è anche quello di portare a casa la 24 Ore di Spa, propedeutica ad una futura partecipazione a Le Mans.