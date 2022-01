Uomini e Donne, racconto choc dopo il tumore: “È devastante”

L’ex volto noto di Uomini e Donne aveva annunciato di avere il tumore, adesso con un’intervista al Magazine ha raccontato come va

Un racconto straziante quello dell’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne che qualche tempo fa ha raccontato del male che stava affrontando e che, ad oggi, sta ancora combattendo con le specifiche terapie devastanti.

Era lo scorso 2 luglio quando, con molto coraggio, l’ex dama di Uomini e Donne, Luisa Monti, confessò di aver scoperto un tumore al seno: “La paura c’è, ma guai a lasciarsi andare. Non sono malata ne voglio essere trattata tale, ho solo un problema fisico e non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché. Non si deve mai smettere di lottare , mai smettere di credere in sé stessi e perdere la voglia di vivere. Mai”.

Fu così che l’ex dama del dating show mostrò ai suoi follower la grande forza da cui era mossa nell’affrontare un duro percorso che, col tempo, ha condiviso con le persone che la seguono. Ad ogni step della sua strada da percorrere, seppur tortuosa, Luisa Monti ha sempre fatto saper di star bene, mai senza sorriso sulle labbra, ai suoi tanti follower su Instagram.

Uomini e Donne, Luisa Monti racconta come procede il suo percorso

Mai senza la sua spalla destra, Salvio Calabretta, l’ex dama del dating show è rimasta nel cuore della redazione che, ancora una volta, l’ha raggiunta per intervistarla col Magazine di Uomini e Donne e concederle di raccontare come procede il suo percorso: “La terapia ormonale è devastante, ma non si molla, mai. Il cammino verso la guarigione prosegue bene“.

Luisa si ritiene una donna forte, che non teme nulla e che affronta gli ostacoli con determinazione, lei stessa si definisce una di quelle donne che ‘non hanno paura, scavalcano muri invalicabili, non temono le tempeste e hanno la luce del Sole. Se crollano fanno finta che vada tutto bene e vivono con il sorriso’.

Nel frattempo, Luisa è mossa dalla grande voglia di sposarsi: lei e Salvio hanno dovuto rimandare il matrimonio a causa del tumore al seno, hanno scelto di attendere un momento più sereno per entrambi e poter convolare a nozze così com’è il loro sogno.