Uomini e Donne, ex protagonista confessa tutto: la verità su Gianni e Tina

Un ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha votato il sacco rivelando a tutti la verità.

Uomini e Donne, sin dalla sua prima stagione – quella dell’esordio sul piccolo schermo -, ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori.

La chiave del successo del dating show condotto è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dal fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e di conseguenza amano scoprire come nasce e si evolve una possibile storia d’amore. Seguire i momenti belli e brutti di una coppia o di due ragazzi che si frequentano è davvero fantastico. E per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45.

Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte i produttori di Uomini e Donne hanno deciso di effettuare un upgrade aggiungendo il Trono Over. Tra i volti celebri di questo trono vi è Ida Platano reduce da una delusione amorosa con Marcello Messina. Tra il cavaliere 47enne e la dama siciliana era scattata sin da subito una certa affinità.

Dopo i primi incontri fuori dal programma, durante i quali è persino scattata la passione, Marcello ha iniziato a manifestare i primi dubbi nei confronti della dama. Le sue continue pressioni però iniziarono a diventare assillanti e così la frequentazione venne interrotta per volere di entrambi.

Ida Platano non ha mai nascosto che con Marcello, al di fuori dal programma è scoppiata la passione. Ha raccontato in maniera piuttosto esplicita che tra i due c’è stato un rapporto intimo. “Sono una mamma, ma sono anche una donna. Mi sono lasciata andare perché sentivo cose forti e non me ne vergogno. Sicuramente come dice lui ci vuole tempo, però mi sembra di capire che non sia convinto di continuare, lo vedo titubante”.

Uomini e Donne, Marcello Messina confessa tutto: “Questa la verità”

Marcello Messina dopo Uomini e Donne rivela un retroscena su Gianni Sperti e Tina Cipollari nel corso di un’intervista rilasciata ai colleghi di PiùDonna. L’ex cavaliere del dating show ha rivelato cos’è realmente accaduto nel corso della sua ultima puntata in studio. “Adesso sanno che sono corretto e pulito. L’ultima puntata, quella del chiarimento, ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci e credo abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore”.

Gianni e Tina però nel corso della diretta avevano esplicitamente detto di non credere alle sue parole. Marcello poi risponde alla domanda su cosa l’ha colpito della sua fidanzata rispetto a Ida. Il cavaliere schiettamente ha ammesso di non riuscire a fare dei paragoni. Evidenzia però che con la Platano la conoscenza non è andata avanti in quanto “mancavano delle affinità di coppia”.