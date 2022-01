Sanremo, protagonista dice addio alla kermesse musicale: grande rammarico

Protagonista del Festival di Sanremo dice addio alla kermesse: grande dispiacere per i propri fan e non solo. Scopriamo tutti i dettagli

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, grande protagonista del Festival di Sanremo ha rivelato il suo addio alla kermesse musicale. Il motivo ha lasciato tutti di stucco.

Parliamo di Rosalba Pippa, in arte Arisa, la cui intervista rilasciata ai microfoni della Toffanin sarà trasmessa domani, sabato 15 gennaio 2022 su Canale Cinque. La vincitrice di Ballando con le Stelle 2022 sogna l’Eurovision Song Contest e per arrivarci aveva presentato la sua candidatura alla 72esima edizione del Festival di Sanremo ma Amadeus ha deciso di lasciarla fuori.

A Verissimo Arisa non ha nascosto tutta la sua delusione. Stando alle anticipazioni l’artista ha dichiarato: “Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”. Difatti, proprio come l’artista romagnola, la Pippa vorrebbe raggiunge il mercato discografico internazionale.

Arisa, oltre all’Eurovision Song Contest sogna anche un ritorno ad Amici: le sue parole dopo l’esclusione da Sanremo

Arisa ai microfoni di Silvia Toffanin non ha parlato solo del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest. La cantante ha affrontato anche la questione sul suo ritorno ad Amici. Difatti dopo il talent show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, dove ha vinto, Arisa sarebbe pronta ad occupare un posto dietro la cattedra nella scuola di Maria De Filippi su Canale Cinque.

“È stata una bellissima emozione”, ha chiosato l’artista ricordando l’esperienza dell’anno scorso dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto: “Amici è casa e famiglia. Adoro Maria e l’energia da sogno che trasuda da questi ragazzi, mi piacerebbe ritornare”. Ebbene, per Amici22 purtroppo la De Filippi ha già trovato un sostituto ma ciò non toglie che Arisa possa tornare in futuro. Staremo a vedere.