Sanremo 2022, l’annuncio di Emma Marrone è sensazionale: sarà la prima volta

Emma Marrone insieme alla sua amica Francesca Michielin sorprendono tutti in vista di Sanremo 2022.

Il nuovo anno è iniziato da circa due settimane. Sono giorni che il pubblico vive con grande ansia e fermento dato l’avvicinarsi di Sanremo 2022.

Le date dell’inizio della kermesse musicale sono state divulgate in data 22 giugno durante la presentazione dei palinsesti RAI. Così, la settantaduesima edizione si terrà nel comune ligure dal 2 al 5 febbraio 2022.

I concorrenti della futura edizione saranno: Achille Lauro, Aka 7even, Ana Mena, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Matteo Romano, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Sangiovanni, Tananai e Yuman.

Ad affiancare Amadeus nella condizione ci saranno cinque coconduttrici. Cinque grandi donne che scenderanno sul palco ogni puntata. Ornella Muti, nella prima serata, la giovane attrice Lorena Cesarini nella seconda serata, mentre giovedì sarà all’Ariston Drusilla Foer, attrice e star dei social. Venerdì Maria Chiara Giannetta e per il gran finale invece sul palco con Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli.

Una delle coconduttrici però è stata presa di mira dal senatore della Repubblica del gruppo parlamentare della Lega, Simone Pillon. Il senatore ha attaccato Amadeus e l’organizzazione sulla scelta di invitare sul palco tra le cinque co-conduttrici del Festival Drusilla Foer, nome d’arte di Gianluca Gori.

“Sanremo sempre più LGBT, è stata già assegnata la quota gender-inclusive. Non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”.

Sanremo 2022, Francesca Michielin annuncia via social: “Dirigerò l’orchestra per Emma”

Le sorprese non finiscono mai. Sono sempre lì dietro l’angolo ad attendere il momento giusto per uscire allo scoperto. Proprio come avvenuto nelle scorse ore quando Emma Marrone su Instagram a corredo di uno scatto con Francesca Michielin, ha rivelato ai suoi fan che la sua amica, solo per lei, dirigerà l’orchestra.

“Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”.