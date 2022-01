“Relazione a tre? Solo a una condizione”: Soleil esce allo scoperto – VIDEO

“Relazione a tre? Solo a una condizione”: Soleil esce allo scoperto e la nuova diretta del Grande Fratello Vip 6 si annuncia caldissima

Mancano due mesi alla puntata finale del GF Vip 6, quella che finalmente incoronerà il vincitore (maschio o femmina che sia) e libererà definitivamente tutti i concorrenti. Ma la diretta di questa sera, 14 gennaio, promette di essere caldissima non solo per le liti che hanno diviso il gruppo in due.

Tra questa e la prossima diretta del reality di Canale 5 sono attesi gli addii di amatissimi concorrenti come Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Ma sono pronti anche i loro sostituti, a cominciare da Delia Duran che sta terminando il suo periodo di quarantena obbligatoria prima dell’ingresso.

Tutto il pubblico però si chiede cosa potrà succedere quando la compagna di Alex Belli entrerà dalla porta rossa per diventare ufficialmente una nuova concorrente. Al di là della scelta più o meno condivisibile degli autori, è chiaro che il dualismo con Soleil Sorgé scriverà nuovi capitoli importanti. Ma a sorpresa spunta una dichiarazione che può cambiare tutto.

Chiacchierando con Jessica Selassié e Sophie Codegoni, Soleil è uscita allo scoperto ammettendo che a lei l’idea della troppia (la coppia a tre, ndb) non dispiace. “Però in tre soltanto se mi piace anche la donna. Con Delia non credo, non soffro di troppa possessione. Non scatto così tanto per la gelosia, sono abbastanza sicura. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo così, sono sincera”.

Esempio di battuta di Jessica.

Sophie “tu ce la faresti una troppia(rapporto a 3)”

Soleil “se mi piacciono entrambi si!”

Jess “venerdì lo scopriremo!” spogliatevi del rancore e divertitevi come fanno loro e non come fa la bimba in mezzo 😹#gfvip pic.twitter.com/JERMgVeOPn — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 14, 2022

Lei forse non lo aveva sentito, ma anche Delia ospite un anno fa a Live Non è la d’Urso aveva aperto ad un rapporto plurimo. “A me piacciono più i maschi, però mi piacciono molto anche le donne. Il fatto è che me ne sono accorta perché io amo guardare le donne belle. Anzi, sono attratta dalle donne belle”.